Capriolo sbuca sulla "Bovesana" e provoca incidente

Sarebbe l’improvviso sbucare di un capriolo sulla carreggiata la causa dell’incidente verificatosi poco dopo il mezzogiorno di oggi, martedì 17 maggio, sulla "Bovesana", dopo la rotonda dell’Est-Ovest in direzione Boves.

Il tentativo di un automobilista di manovrare per evitare l’impatto con l’animale ha portato lo stesso a scontrarsi con un’altro veicolo di passaggio sulla tratta in quel momento.

Il sinistro non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri dei due mezzi coinvolti, ma solo importanti danni materiali agli stessi, oltre a disagi per la circolazione stradale sulla trafficata direttrice.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cuneo per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.