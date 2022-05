Venasca: nuova auto a disposizione del gruppo locale di Protezione Civile

Il Comune di Venasca ha acquistato, grazie a un contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a parziale copertura delle spese, una Fiat Panda 4x4. Il veicolo è stato messo in dotazione al gruppo locale di Protezione Civile.



«Il nostro gruppo di Protezione Civile – ha dichiarato il Sindaco di Venasca Silvano Dovetta – aveva necessità di un nuovo veicolo per svolgere i propri servizi sul territorio, attività concrete a beneficio di tutta la popolazione residente: per questo oggi sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, ancora una volta grazie alla partecipazione ad un bando pubblico come è già avvenuto per diverse importanti opere. È una dimostrazione in più dell’attenzione che i nostri uffici comunali ripongono nella ricerca di potenziali contributi e della validità della progettazione che mettiamo in opera per ottenerli».



Il contributo della Fondazione CRT ammonta a 7.000 euro ed è stato erogato nell’ambito del Bando “Mezzi Protezione Civile 2021”; il Comune di Venasca ha cofinanziato la parte residua del costo del veicolo, che complessivamente ammonta a 18.785,60 euro. Il mezzo potrà essere utilizzato, all’occorrenza, anche per necessità ed attività del Comune.