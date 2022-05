Una domenica da trascorrere nella Granda con appuntamenti per tutti

Molti degli eventi qui elencati si svolgono all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Eventi e manifestazioni





Tutto pronto, a Cuneo , per il 69° raduno nazionale dei Bersaglieri in programma in città fino ad oggi, domenica 22 maggio. Il calendario di eventi legati alla manifestazione è particolarmente ricco e vede al centro il Villaggio del Bersagliere di piazza Virginio. Oggi, a partire dalle ore 8 è in programma la sfilata da corso Giovanni XXIII, in via Roma e corso Nizza e dalle 12.30 alle 13 ci sarà il passaggio delle Frecce Tricolori. Info: www.bersagliericuneo2021.it





A Sommariva Perno ritorna la Sagra della fragola con appuntamenti per tutti i gusti e le età. Oggi, domenica 22 maggio, dalle 9 alle 19.30, si terrà la tradizionale fiera dei prodotti tipici e dalle 15.30 alle 19.30 sono previste visite guidate ai monumenti di Sommariva. Alle 16.30 sarà la volta della grande sfilata con la fragola regina, la Bela Rosin e re Vittorio Emanuele, con la banda musicale del Roero, gli sbandieratori di San Damiano, le majorette di Vezza e grande fragolata finale. La giornata terminerà alle 21 in piazza Europa con il concerto della Fm orchestra Big band, a ingresso libero. Appuntamenti della Sagra sono in programma fino al 29 maggio.

Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno





Appuntamento questo fine settimana a Cossano Belbo con la Sagra degli In, dedicata all’enogastronomia di eccellenza e alla valorizzazione dei prodotti tipici con le squisite specialità locali e gli ottimi vini delle Langhe. La giornata di oggi si estende fino al tardo pomeriggio con pranzo itinerante nelle locande IN di Cossano. Gli intrattenimenti e gli spettacoli di domenica sono dedicati ai bambini con artisti di strada, villaggio Lego, concorso per i bambini e giochi medievali, con il gruppo “Incisa 1514”. Sarà possibile effettuare visite guidate presso il Mulino Marino, su prenotazione. Alle 16 Fulvio Marino presenterà il suo libro “Dalla terra al pane”. A seguire “mani in pasta” con Daniele Persegani e Cristina Lunardini, “tagliatelle a merenda” un live cooking emozionale su prenotazione, e pomeriggio in musica con i Pijtevarda.

Info e prenotazioni: www.prolococossanobelbo.it

A Neive nel fine settimana arriva l’edizione 2022 di "Borgo diVino in tour", kermesse dedicata ai migliori vini locali e nazionali. Saranno presenti oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio della Langhe e del Piemonte e altre provenienti dal territorio nazionale. All’interno di quello che è tra i borghi più belli d’Italia, verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Durante l'evento, i visitatori potranno assaggiare le specialità del Borgo dalle botteghe e dai ristoranti presenti sul territorio. Info e acquisto voucher: www.borgodivino.it/neive e www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive





Torna questa domenica ad Alba la Festa del Vini Autoctoni del Piemonte di Go Wine, appuntamento di degustazione dedicato alla valorizzazione del grande patrimonio di vitigni autoctoni della regione, alla presenza diretta dei loro produttori.

L’evento si svolgerà nel cuore del centro storico di Alba, in Piazza del Duomo e Via Cavour dalle 14.30 alle 20, una degustazione esclusiva e unica nel suo genere, con vini che “raccontano” oltre 35 differenti vitigni piemontesi, rappresentati dai viticoltori. Saranno in degustazione anche vini liguri, del sud e austriaci. Spazio anche ai prodotti tipici, con la presenza di alcuni espositori.

Info: www.gowinet.it/evento/festa-dei-vini-autoctoni-del-piemonte-2022





Appuntamento nel fine settimana a Ceva con la mostra mercato regionale «La Prima». Vivaismo, prodotti tipici e gastronomia si accompagneranno, fino ad oggi, a stand espositivi dedicati ad ambiente, scienza, tradizioni e arte. Questa domenica, 22 maggio, dalle 8 alle 10, la mostra mercato regionale sbarca nelle vie del centro, con erbe officinali, spezie, fiori, miele, formaggi e vivaismo. Possibile visitare il Giardino botanico del Museo del Fungo ore 10-19). In piazza, dalla postazione dell’associazione culturale «Ceva nella Storia», partiranno i tour guidati della città (ore 10 e 15). Per i buongustai, il padiglione gastronomico sarà operativo da mezzogiorno, mentre dalle 15 ci saranno un concorso, un laboratorio e la premiazione dei contest fotografici.

Info: www.comune.ceva.cn.it/it





A Monastero Vasco nel fine settimana è in programma l’antica Fiera di maggio “Un asino per amico” con tanti appuntamenti tra sport, cultura, enogastronomia. Oggi, domenica 22 maggio, la tradizionale sfilata partirà alle 9.45; a seguire l’apertura dell’area mercatale e la mostra dei trattori d’epoca. Ritorneranno gli amici asini dell’azienda Lungaserra. Alle 12 ci sarà la possibilità di pranzare sotto la tenda, alle 15 è previsto un approfondimento tematico sull’asino. Per tutta la giornata, lungo le vie del paese Luna Park, Tour dell’asino, “Truccabimbi”, giochi per bambini, Antichi Mestieri, l’esibizione dell’asino “Pinocchio” del sellaio Maurizio Rinaldo, della Banda Musicale Villanova Mondovì e degli sbandieratori di Mappano. Alle 18 verranno premiati gli asini.

Info: www.comune.monasterodivasco.cn.it





A Mombarcaro l’azienda agricola I pascoli di Amaltea ospiterà la prima edizione della festa della

tosatura, tintura e tessitura. L’appuntamento è per oggi, domenica 22 maggio. Alle 15 si darà avvio alla tosatura delle pecore allevate dai proprietari, Alessandro e Arianna e la grafica Alice Lotti

esporrà le proprie creazioni in lana e darà dimostrazione di come la si lavora al telaio.

Alle 16.30 inizierà lo spettacolo del collettivo Scirò incentrato su La favola delle due galline

di Beppe Fenoglio. Dalle 18 sarà servito l’aperitivo con i formaggi prodotti nella

cascina e la musica dei Dj Vicol thanks. Info: www.facebook.com/pascolidiamaltea.it





A Mondovì questa domenica appuntamento col mercatino dell’antiquariato-hobbistica nel centro storico e con Mondovìvola. La novità per il mercatino è il “microcirco”: bolle di sapone e giochi di una volta, dal tiro ai barattoli al lancio dei cerchi, giostrine e cavalli di legno.

Le bancarelle si troveranno in piazza Cesare Battisti e in varie vie e piazze del centro storico di Breo. L’area di piazza Ellero sarà interamente dedicata alle mongolfiere con i voli vincolati in pallone e le visite guidate. Piazza Ellero sarà anche il punto di riferimento per le attività rivolte a bambini e ragazzi con il laboratorio di origami. Oggi sarà anche possibile visitare anche il Bosco della Nova. Tutti gli eventi sono gratuiti e prenotabili su www.mondovivola.eventbrite.it





A Busca è previsto un fine settimana all'insegna dello street food. L'evento si svolge nell'area capannoni e una decina di truck saranno presenti, ognuno con una specialità diversa.

Oggi, domenica 22 maggio, alle 11 apertura truck per lo street food, alle 14.30 ci saranno i balli occitani con gli Encà Sonar e alle 21 serata musicale con il Dj Marco G.

Info: www.comune.busca.cn.it





A Saluzzo oggi, 22 maggio, è in programma "Negozi in Strada" con l’esposizione di oltre 70 attività nell’intero centro cittadino. In Piazza Risorgimento ci saranno animatori con trucca-bimbi e giochi per tutte le età. Durante l'intero arco della giornata, in Piazza Garibaldi, si esibiranno le ginnaste della Libertas. In Piazzetta Santa Maria ci saranno animazioni e baby dance. In Corso Piemonte lo scivolo gonfiabile garantirà allegria e divertimento ai bambini. In Via Gualtieri ci saranno attività ludiche-educative e laboratori manuali. Nell’angolo della cultura in Corso Italia verranno presentati libri e dischi e, in via Silvio Pellico, verrà allestita la mostra pittorica e live painting a cura di Matteo Notaro. In Piazza Cavour, a deliziare i palati ci saranno le bancarelle del "Mercato della terra".





Oggi, alla Riserva naturale di Crava Morozzo torna “Lo spirito del bosco”, affascinante avventura per tutta la famiglia ambientata nella natura. Lungo il sentiero che si snoda nella Riserva, i bambini accompagnati dai loro genitori incontreranno personaggi che li aiuteranno a scoprire lo spirito del bosco. L’esperienza è gratuita ed è disponibile per tutta la giornata. Primo ingresso alle 10, ultimo ingresso alle 16.30. Non è necessario prenotare. Si parte dall’ingresso della Riserva lato Crava a Rocca de’ Baldi, dove verrà consegnato ai partecipanti il kit per l’esperienza ed un libro gioco. Info: www.facebook.com/oasi.crava





A Savigliano oggi, 22 maggio, è prevista la StraSavian, tradizionale appuntamento con

la camminata podistica non competitiva per le strade della città… e anche un po’ oltre con due percorsi a scelta. La partenza è alle 9.30 e 10 da piazza Santa Rosa, a seconda del percorso scelto.

Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina presso il punto informativo di piazza del Popolo.

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza verso iniziative di particolare rilevanza sul territorio cittadino. Al termine della corsa sarà proposta la consueta lotteria con il sorteggio di numerosi premi e sarà possibile pranzare al parco.





Questa domenica a Racconigi torna il Trovarobe, storico mercatino dell’antiquariato, collezionismo e modernariato racconigese. L’appuntamento è in centro città, dalle 7,30 alle 18.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Scopri tutto quello che puoi vedere a Racconigi su: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi





A Farigliano questo fine settimana, presso il Palazzetto dello Sport in piazza San Giovanni, dalle 10 alle 19 è in programma la mostra “I gatti più belli del mondo”, con il patrocinio

del Comune di Farigliano, proposta dall'associazione culturale “Iridea”. L'evento si terrà anche in caso di maltempo, con uno speciale “Gatti rossi”, visto che Farigliano è il paese loro dedicato. Per

informazioni sull'esposizione internazionale felina consultare il sito: www.felinaeventi.it





Oggi, domenica 22 maggio, segnerà il ritorno a Narzole di “Correndo con Michela”, competizione podistica amatoriale organizzata, per le vie del paese, dalla Onlus Camminando con Michela, associazione benefica dedicata alla memoria di Michela Bogetti, scomparsa per un male incurabile nel 2014. Il tracciato è di circa 6 chilometri con partenza alle 10 da casa Balocco per un itinerario ad anello attraverso le vie Piramide, Martiri e arrivo in piazza Giovanni XXIII, passando per la pista ciclabile e via Chiari. Info: www.facebook.com/camminandoconmichela





Musica e spettacoli





A Savigliano continuano le iniziative del progetto “MusicArte – Storia e Futuro 2022” a cura

del civico istituto musicale G.B. Fergusio. Oggi, domenica 22 maggio, alle ore 11, nel salone del

“Fergusio”, ci sarà il concerto de “I fiati” con i giovani musicisti Jonathan Marsiano al flauto, Gabriele Colombo all’oboe e Giorgia Talarico al pianoforte. Info: www.fergusio.it





A Cherasco, al teatro civico Salomone di via San Pietro, sono in programma alcuni spettacoli nel fine settimana, a conclusione della prima edizione di Lumaca 3.0, festival di drammaturgia contemporanea. Oggi, domenica 22 maggio, spettacolo Sciaboletta, la fuga del re di e con Alessandro Blasioli (ore 17) e la prima nazionale di Gummy, da servire con due zollette di sangue di Camilla Bassetti. Info: www.facebook.com/teatrosalomone





Oggi, domenica 22 maggio, alle 16.30, la Fondazione Casa Delfino a Cuneo ospita un concerto di giovani musicisti. Saranno eseguite musiche di Ponchielli, Pasculli, Reinecke, Ljapunov e Kalivoda.

Info: www.fondazionedelfino.it





A Saluzzo Christiana Coppola al violoncello e Ludovica De Bernardo al pianoforte, saranno le

protagoniste del concerto di questa domenica alle 17,30 nell’ambito della rassegna “I Salotti

musicali” al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/A –Saluzzo).

Le due musiciste eseguiranno la Sonata n. 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, op. 38,

di Johannes Brahms e la Sonata in La maggiore di César Franck. Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/prenotazioni

Arte, cultura e castelli aperti





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Queste le strutture visitabili in questa domenica nella Granda: saranno aperti ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa il Museo del Giocattolo, la Zizzola, a Caraglio il Filatoio.

Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé,

a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto.

A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, Villa Belvedere e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra.

Info: www.castelliaperti.it





Oggi, domenica 22 maggio, a Cuneo verrà aperta al pubblico Villa Oldofredi Tadini, in frazione Madonna dell'Olmo. Saranno organizzate visite guidate alla cappella e alle sale interne per gruppi di massimo 15 persone esclusivamente su prenotazione e con acquisto del biglietto.

La visita comprende: la cappella del 1763, ancora consacrata, che custodisce documenti delle Ostensioni della Sindone, un’urna con il saio quattrocentesco del beato Angelo Carletti, patrono di Cuneo, una pregevole statua lignea settecentesca della Madonna; gli interni della residenza, dai soffitti affrescati, che conservano mobili e cimeli del periodo risorgimentale. In occasione dell’adunata dei Bersaglieri a Cuneo verranno esposti alcuni cappelli storici dei Bersaglieri della collezione Lino Ravetto. Il giardino, con visita libera e gratuita, è uno dei più antichi di Cuneo, censito tra i parchi storici e botanici della Regione Piemonte, con piante centenarie e rarità botaniche. Accesso dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Info: www.villaoldofreditadini.it





Questa domenica nel parco del Palazzo Malingri di Bagnolo Piemonte si potrà ammirare la fioritura delle spettacolari collezioni di azalee e rododendri dai più svariati colori, di cui diversi esemplari abbelliscono anche le pendici sottostanti il castello.

Il giardino rimarrà aperto dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 18.30, con visite guidate a cura dei proprietari. Oltre alle azalee, ai rododendri, alle camelie e alle ortensie, all’interno

del parco di impianto seicentesco, si possono ammirare un imponente albero dei tulipani e rari esemplari di altissime piante secolari tra cui: cedri, taxus, metasequoie e carpini.

Info: www.facebook.com/castellodibagnolo









Oggi, domenica 22 maggio, il parco della Zizzola a Bra, aprirà dalle 10 alle 18 i suoi cancelli nel fine settimana con un appuntamento dedicato a grandi e piccini. Nel pomeriggio è previsto un interessante viaggio alla scoperta di una tradizione secolare, l'antica arte della falconeria, pratica venatoria basata sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. L’attività aperta a tutti, ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it





Appuntamento con la storia questa domenica nel giardino del Castello a Castellinaldo d’Alba con una giornata organizzata da “Castrum Aynaldi - Apri le tue braccia”.

Un omaggio al Medioevo con ingresso in piazza Castello, a partire dalle 15. Presenti anche i figuranti degli Antichi Mestieri “Amici di San Vittore” di Priocca, nell’antica cantina del Castello ci sarà spazio la mostra dedicata al beato fratel Luigi Bordino e al ricamo “Punto Castellinaldo Cicin”.

L’evento sarà inaugurato da una sfilata del gruppo dei Musici e Sbandieratori “Terre Sabaude”:

mentre, alle ore 16, si svolgerà un convegno tra gli Statuti medioevali di Castellinaldo e

quelli degli altri Paesi del Roero e delle Langhe, intervallato dal suono della ghironda del

maestro Igor Ferro, musicista e compositore di musica medioevale. I Vinaioli di Castellinaldo d’Alba offriranno una degustazione di vini locali.





A Govone prosegue la serie di eventi legati a “Regalmente Rosa”, con la conduzione del gruppo “Govone Residenza Sabauda” e l'appoggio di Comune e Biblioteca Popolare. Oltre alle visite al maniero, oggi, domenica 22 maggio, ci sarà una guida dedicata che accompagnerà i visitatori nella visita al Roseto di Re Carlo Felice: accesso libero, ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Oggi, dalle 17.30 andrà in scena il terzo appuntamento con il programma musicale di “Govone Smart Music”, con l’Amai Quartet. Info: www.facebook.com/castellorealedigovone





In occasione del Salone del libro di Torino sono in programma alcuni eventi in cui la lettura sarà protagonista. Oggi, domenica 22 maggio, alle 15 è in programma “Pedalar per Langa con Beppe Fenoglio”, letture animate combinate a un giro in e-bike nelle Langhe del Barbaresco. Alle 16, al Centro culturale Don Flori di Treiso arriverà lo spettacolo Shakespeare remix, frutto dei laboratori delle scuole di Alba e dintorni. Info: www.leggereovunque.it





La rassegna Start Saluzzo sarà visitabile alla Castiglia sino ad oggi, domenica 22 maggio, e presenta venti note gallerie antiquarie. Nella rassegna non sono esposti solo mobili, ma anche complementi d’arredo, oggettistica, gioielli, sculture lignee d’antan, boudoirs, sale di rappresentanza con specchiere, seggioloni, console che si affiancano a capolavori della pittura, passando dai dipinti di Giacomo Grosso e Boldini, sino ad arrivare alle nature morte di gusto secentesco ed ai paesaggi piemontesi. Da non perdere il giardino nel cortile disegnato da Paolo Pejrone.

Info: https://startsaluzzo.it/start-antiquariato









Nel Roero appuntamento con le visite ai tesori dei Sentieri dei Frescanti, un percorso unico tra siti affrescati, castelli, chiese cittadine e cappelle campestri. Oggi, domenica 22 maggio, è in programma la visita agli affreschi della Cappella San Servasio dalle 10 alle 18, si affianca l’Aperitivo presso le Cantine Marsaglia e Marchisio Family a Castellinaldo d’Alba dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Scopri le altre aperture su: www.facebook.com/sentierideifrescanti





Bruna Aimar