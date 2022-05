Referendum giustizia: ad Alba la maratona oratoria dei Radicali

Sabato 28 maggio, dalle 10 alle 12, si terrà in piazza Michele Ferrero ad Alba una maratona oratoria sul Referendum Giustizia. Promosso e organizzato da Radicali Cuneo, questo evento si prefigge di fare informazione sul referendum, che si terrà il 12 giugno: verranno spiegate le ragioni per l’abrogazione delle leggi in questione, sarà distribuito materiale informativo e ci sarà spazio per il dialogo sul tema.



"Negli ultimi mesi i media e la maggior parte dei partiti politici hanno taciuto, non informando adeguatamente i cittadini e le cittadine sull’importante voto referendario". Lo dichiara Alice Depetro, membro di Direzione e punto di riferimento albese dell'Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei.

"Crediamo sia fondamentale - continua - riportare l’attenzione e il confronto sul tema della giustizia, battendosi affinchè il cambiamento non sia solo possibile, ma realizzato attraverso uno dei più importanti strumenti di democrazia diretta di questo paese".