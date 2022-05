Sabato ad Alba la Notte Verde delle Librerie con Circonomia

A Circonomìa è tempo di Notte Verde delle Librerie, che si terrà sabato 28 maggio a partire dalle 16 presso il cortile della Maddalena. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba e con il sostegno di Fondazione Crc, nell’ambito del bando “Giovani in contatto”, e la partecipazione delle librerie albesi e degli istituti scolastici della città. Laboratori, dibattiti e presentazioni di libri a tema ambientale con gli autori per una giornata all’insegna del rapporto tra cultura ed economia circolare.

Nello spazio del cortile della Maddalena, allestito in collaborazione con la Libreria L’Incontro, il pomeriggio si aprirà alle 16 con “L’economia ambientale raccontata ai bambini”, con laboratori e giochi dedicati ai più piccoli realizzati dagli educatori della Cooperativa ERICA in collaborazione con la Libreria Marameo.

Alle 17 si terrà il dibattito “La sostenibilità tra la Malora e Johnny - L’Ambientalismo di Beppe Fenoglio”. Nell’ambito delle iniziative promosse per il Centenario Fenogliano, il divulgatore ambientale e condirettore artistico di Circonomia Roberto Cavallo dialogherà con lo scrittore Adriano Di Gregorio, moderati da Edoardo Borra.

A seguire spazio ai libri green, con la Notte Verde delle Librerie e le presentazioni alla presenza degli autori:

Alle 18.00 Annalisa Corrado, ambientalista e scrittrice, presenterà “Io e i #Greenheores – Perché ho deciso di pensare in verde”, di cui è coautrice insieme ad Alessandro Gassmann, in collaborazione con la Libreria La Torre.

Alle 19 sarà la volta di Stefano Caserini, docente e ricercatore ambientale, con il suo “Sex and The Climate – Quello che nessuno ha ancora spiegato sui cambiamenti climatici”, in collaborazione con La Bookeria.

Dalle 20 Sara Segantin, giovane attivista ambientale, presenterà “Non Siamo Eroi – l’iceberg più pericoloso è la nostra indifferenza” in collaborazione con la Libreria Milton.

L’ultimo appuntamento della serata è in programma alle 21 con Barbascura X. Divulgatore scientifico, comico, scrittore e youtuber (il suo canale ha oltre 750 mila follower e circa 93 milioni di visualizzazioni), è reduce dalle fatiche dell’ultima edizione di “Pechino Express”. Il poliedrico artista (al suo attivo ha anche alcuni album musicali e delle graphic novel) presenterà il suo “Saggio Erotico sulla fine del Mondo – La Commedia brutta del disastro ambientale”, in collaborazione con la Libreria Milton.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti: per iscriversi e prenotare il proprio posto: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-verde-delle-librerie-circonomia-2022-339841895257

Dalle 18 aperitivo gratis per tutti i partecipanti e fino ad esaurimento posti.

La settima edizione di Circonomìa, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica è organizzata da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) ed Eprcomunicazione.

Anche l’edizione 2022 del festival è patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Alba e da Rai per il Sociale, e vede al suo fianco Banca d’Alba come title sponsor; Enel, Dentis Recycling Italy, Novamont e Conou in veste di Main Sponsor; Fondazione Crc, Montello SpA, Greenthesis, Montecolino e Ricrea come Gold Sponsor; Confindustria Cuneo, Egea, Esgeo, CiAl, Biorepack e Go Rent come Silver Sponsor e i Partner CIC – Consorzio Italiano Compostatori, Confindustria Cisambiente, Cartesar, Coripet, Erion, La Filippa, Renoils e Univetro.