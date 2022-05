Svelato, dopo le prime anticipazioni, l'intero programma dell'edizione 2022 di Connessioni Festival

Dopo l'annuncio della presenza di Neri Marcorè, Arianna Porcelli Safonov, Anna Maria Barbera e Paolo Crepet, nomi di punta dell'edizione 2022, il Festival della Comunicazione Connessioni svela per intero il proprio articolato programma.

Ideato dall'associazione All4U, che festeggia quest'anno il ventesimo anno di attivitá, ma ricco di una serie di partenariati di tutto rispetto - a partire dal patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, per arrivare al sostegno economico delle Fondazioni CRC e CRT, alla collaborazione tecnica dell'associazione Progetto HAR e al supporto delle Librerie L'Ippogrifo e di ATL Cuneo, Connessioni vuole legare intrattenimento e cultura anche al sostegno delle realtà del volontariato locale come AIL, LILT e ABIO Cuneo, alle quelli sarà devoluto parte del ricavato delle serate al teatro Toselli.

Saranno in tutto quattro intense giornate con protagoniste la comunicazione e la valorizzazione del territorio cuneese. Argomenti, visioni, idee e tendenze con appuntamenti intergenerazionali e prospettive distinte con l'obiettivo comune della comunicazione.

Dopo un 2021 totalmente in remoto, l'edizione 2022 sarà in presenza, con spazi incontro e dibattiti, intrattenimento e proiezioni, concerti, laboratori e spettacoli distribuiti in diverse location cuneesi: teatro Toselli, cinema Monviso, auditorium Varco, PinG.