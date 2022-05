Orienteering per famiglie a Pian Munè di Paesana

Domenica 29 maggio la stazione paesanese attende tutti per mettere alla prova le capacità di orientamento di ciascuno.

L’appuntamento è fissato alle 14 al rifugio a valle per ricevere la mappa e alcune semplici informazioni di base.

Il percorso indicato sulla mappa vi guiderà negli angoli speciali di Pian Munè alla ricerca delle nostre bandierine per mettere alla prove le capacità di osservazione e di orientamento anche dei più piccoli (non sarà necessaria la bussola).

Le squadre possono essere composte anche da più famiglie insieme o gruppo di amici ed è richiesta la presenza di almeno un adulto per ogni squadra!

L’orienteering proposto non è una gara a tempo ma è pensato per stimolare lo spirito di squadra decifrando la mappa, per creare un pomeriggio di collaborazione, socialità e sorrisi in compagnia di famiglia e amici all’aria aperta.

Conferma la tua partecipazione inviando un messaggio whatsapp al 32869254063 e indicando il nome della squadra e il numero dei partecipanti.