Incidente sulla Statale 231 ai piedi di Bra. Strada chiusa al traffico per oltre un’ora

E’ stata riaperta al traffico da pochi minuti, dopo oltre un’ora di chiusura per consentire i soccorsi, il tratto della Statale 231 ai piedi della Salita degli Orti a Bra, teatro di uno scontro che intorno alle 14 di oggi (venerdì 27 maggio) ha coinvolto una Alfa Romeo Mito e una Mini Cooper.



Le cause del sinistro sono tuttora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Bra, intervenuta sul posto con due pattuglie insieme ai sanitari dell’Emergenza 118.



La conducente e due passeggeri della Mini sono stati trasportati all’ospedale di Verduno per accertamenti. Illeso il conducente della Mito.