Lezione di vita professionale all'Arimondi Eula

Gli alunni delle classi 5E Costruzioni Ambiente e Territorio e 5A Meccanici di Racconigi e 5A CAT, 5D – 5H AFM della sede di Savigliano dell'I.I.S. Arimondi Eula, hanno preso parte a una lezione formativa sul mondo del lavoro, tenuta dalla Dott.ssa Clara Rocca, Direttrice delle Risorse Umane del gruppo Dimar S.p.A, azienda leader nella grande distribuzione alimentare, operante nel Nord Italia.

L’incontro è iniziato con una presentazione del gruppo Dimar e marchi ad esso collegati, illustrando l’escalation ottenuta nel corso degli anni, in particolare sul territorio piemontese, ligure e valdostano. In questa circostanza la Dott.ssa Racca ha prospettato possibili sbocchi lavorativi post diploma all’interno del gruppo da lei rappresentato, offrendo quindi ulteriori possibilità di lavoro rispetto a quelle più legate all’indirizzo di studio.

Fondamentale per un aspirante candidato è la sua presentazione ad un potenziale datore di lavoro: l’argomento è stato approfondito dalla relatrice attraverso l’indicazione di come può essere scritto un curriculum vitae per risultare interessante, accattivante e rappresentativo sia delle attività del candidato che delle sue propensioni. Sono state successivamente trattate le problematiche connesse al colloquio di lavoro che, per risultare vincente, deve evidenziare non solo le attitudini del soggetto, ma anche e soprattutto la buona volontà, disponibilità, voglia di fare, curiosità e voglia di mettersi in gioco in prospettiva di una crescita futura.

L’incontro si è concluso con un coinvolgimento degli studenti, chiamati ad elencare quali, secondo loro, potrebbero essere le qualità, le competenze da mettere nella “cassetta degli attrezzi”, da portare sempre con sé in qualsiasi posto di lavoro. Tra le tante risposte sono state evidenziate le capacità relazionali, la resilienza, l’umiltà , la voglia di imparare e la disponibilità a svolgere mansioni non sempre rispondenti alle proprie desiderate.

L’attività di formazione, organizzata e curata dalla Prof.ssa Bosio Valentina, referente dell’orientamento in uscita, è stata molto importante per gli studenti, che da qui a pochi mesi, si troveranno a tutti gli effetti a dover affrontare il mondo del lavoro e quindi l’incontro ha rappresentato un ulteriore strumento da utilizzare nel prossimo futuro.

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Rocca che è riuscita a dare agli studenti una lezione di vita reale.