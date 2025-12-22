Savigliano, consegnati in Municipio i “Pacifici”

Si chiamano “Pacifici”, e sono delle sagome colorate contenenti dei messaggi di pace e fratellanza. Li hanno realizzati e consegnati al sindaco Antonello Portera alcune classi dell'istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII”: scuola dell'infanzia, elementari e medie.

L'iniziativa prende le mosse dal progetto europeo “La Carovana dei Pacifici”, nato da un’idea di Roberto Papetti alla “Casa delle Arti e del Gioco” di Mario Lodi (Drizzona-CR) e proseguito attraverso l’adesione di moltissime scuole, biblioteche, associazioni e gruppi che hanno lavorato con i bambini e le bambine sui temi della pace, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

«Il progetto saviglianese è frutto di un grande lavoro di squadra interno alla Papa Giovanni», evidenzia l'insegnante Roberta Coco, referente dell'iniziativa. I “Pacifici” sono stati dapprima realizzati dagli alunni delle scuole medie con la stampante 3d, e poi portati agli alunni più piccoli che li hanno definiti e completati.

Alcune sagome hanno trovato casa in Municipio, sulla cancellata principale, altre presto verranno esposte nella centrale vetrina della Banca Crs in piazza del Popolo.

«Grazie per i vostri bei lavori e i vostri messaggi di pace e non violenza – ha detto il sindaco a bambini e bambine –. Del vostro impegno su questi temi il mondo ha bisogno oggi più che mai».