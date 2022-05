Ponte del 2 giugno: traffico più scorrevole sulle autostrade che portano i Cuneesi verso il mare

Traffico più scorrevole per chi approfitterà del ponte del 2 giugno per godersi le prime giornate di riposo che hanno già il sapore dell’estate. Scatta la tregua dei cantieri sulle due autostrade più trafficate da Cuneesi e Piemontesi che si spostano verso il mare, anche considerando l’impossibilità di andare verso Imperia e la Francia utilizzando il Colle di Tenda. Lo stesso discorso, naturalmente, vale anche per i Liguri che decidono di venire in Granda e in Piemonte.

Le agevolazioni per permettere un traffico più fluido sono scattate dopo un tavolo tecnico della Regione Liguria e già da oggi sono stati rimossi tutti i cantieri sulla tratta Savona-Ventimiglia, tranne due, dove si stanno realizzando le barriere di sicurezza sui viadotti.

Le interruzioni alle quali è necessario prestare attenzione si trovano tra gli svincoli di Imperia Ovest (Porto Maurizio) e Arma di Taggia, in entrambe le direzioni. Si tratta di un restringimento della carreggiata per un tratto di circa due chilometri.

L’altro cantiere - anche questo di due chilometri - è tra gli svincoli di Sanremo Ovest e Arma di Taggia nella sola direzione verso Savona.

Nella tratta Savona-Albenga la rimozione dei cantieri è già effettiva dall’inizio di maggio. Dopo il ponte del 2 giugno, però, la maggior parte dei cantieri saranno ripristinati e per agevolare l’esodo verso le località turistiche sarà necessario attendere fino a luglio, quando dal 14 al 29 saranno sospesi i lavori lungo l’intera A10 Savona-Ventimiglia. I cantieri saranno nuovamente operativi dal 5 settembre.

Da domani - lunedì 30 maggio - ci saranno però dei disagi sulla Verdemare, la A6 nel tratto Savona-Altare, dove è prevista una chiusura dalle 21 di lunedì alle 6 di martedì 31 maggio.