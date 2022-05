Cuneo, ultimo appuntamento con il progetto "A scuola di Giornalismo"

Si concluderà a Cuneo martedì 7 giugno, alle ore 18, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ 2021-22. Come da tradizione sarà Paolo Cornero, direttore del programma didattico e vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’, a tirare le fila del lavoro svolto dai ragazzi e dai loro insegnanti, insieme ai giornalisti-docenti incaricati, Davide Rossi, Gabriele Gallo e Riccardo Meynardi.

Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione bancaria ospiterà, nella sala conferenze di via Roma 15, la cerimonia conclusiva alla presenza del presidente del sodalizio, Sandro Dardanello, e dei vertici di Fondazione CRC, tra i principali sostenitori dell’attività associativa insieme alle Fondazioni CRT e Compagnia San Paolo, al Consiglio regionale del Piemonte, a diversi Comuni del territorio.



‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ rappresenta una delle azioni più rilevanti tra le tante attività promosse dell’associazione intitolata alla memoria dell’ex direttore di ‘Tuttosport’. Trasmette alle giovani generazioni le basi del buon giornalismo, le nozioni e i concetti deontologici fondamentali per il mestiere.

Si tratta di un modo concreto per tenere viva l’eredità professionale di Piero Dardanello con l’obiettivo di crescere cittadini consapevoli e informati, in grado di approcciarsi correttamente ai mezzi di informazione, con spirito critico e consapevolezza.



Dal debutto del progetto, nell’autunno 2015, sempre più istituti comprensivi, prima nel Monregalese e poi in tutta la provincia di Cuneo, hanno partecipato attivamente al programma didattico, che consente agli alunni di mettersi in gioco in prima persona nella redazione di interviste, approfondimenti e articoli.

Da quest’anno il progetto raggiunge un nuovo punto di svolta, con la partecipazione degli istituti scolastici del capoluogo di provincia, Cuneo. Oltre al programma nelle scuole, poi, è stato realizzato un ciclo di appuntamenti culturali e sportivi, denominati ‘Dardanello Incontra’, che hanno costituito un banco di prova per imparare a raccogliere le informazioni direttamente alla fonte.

Nell’edizione 2022 il cartellone ha spaziato tra sport ed attualità con ospiti d’eccezione quali la presidente della Divisione Calcio Femminile della FIGC, Ludovica Mantovani, lo scrittore e firma de ‘La Gazzetta dello Sport’, Luigi Garlando, le pallavoliste Noemi Signorile e Maria Luisa Cumino, capitane rispettivamente di Cuneo Bosca San Bernardo Volley e Lpm BAM Mondovì, ed il giocatore di serie A di pallapugno, Federico Raviola.



Ogni anno il lavoro dei reporter in erba confluisce nella realizzazione di un numero unico della rivista ‘Giornalisti Domani’ che sarà presentato, come nel 2021, in occasione della cerimonia di Cuneo: "Giornalisti Domani - commenta Paolo Cornero, direttore del progetto ‘Dardanello a scuola’ - è uno dei prodotti che ci rende più orgogliosi. Rappresenta il concretizzarsi della lezione di giornalismo di Piero Dardanello attraverso le giovani generazioni. Il capitale di valori e competenze che mettiamo a disposizione dei ragazzi viene recepito e messo a frutto: la dimostrazione è nell’alto livello dei lavori che ogni anno arriviamo a leggere in pagina. La maggior parte dei pezzi non sfigurerebbe su una qualsiasi pubblicazione, non soltanto di taglio sportivo. Presto, con il debutto della nostra piattaforma online, il progetto Giornalisti Domani si doterà di una nuova risorsa, al passo coi tempi".