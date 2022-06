Donna di 67 anni si smarrisce mentre cerca funghi a Monterosso Grana

Aggiornamento delle 17.10.

Localizzata in un’area prossima a frazione Frise, la 67enne è stata accompagnata in una zona comoda per il recupero da pare dell'elicottero dei Vigili del Fuoco.

++++

Ricerche in corso nella zona di Monterosso Grana, dove una donna di 67 anni si è smarrita mentre girava per sentieri in cerca di funghi.

La signora è in contatto telefonico con i soccorritori; è in buone condizioni di salute.

In questo momento stanno operando i vigili del fuoco di Cuneo, con il nucleo speleo-alpino-fluviale, assieme ai volontari di Busca e al nucleo elicotteri di Torino, in sorvolo sulla zona con Drago 51.

L'allarme è scattato verso le 13.10.