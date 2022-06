Ritorna “Itinerari del Sacro”: luoghi da scoprire nel cuore delle diocesi di Alba, Fossano e Mondovì

Con la primavera 2022 è ripartito “Itinerari del Sacro”, il progetto nato nel 2007 grazie alla sinergia delle cinque diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

A queste opportunità di scoperta dei beni ecclesiastici diffusi, si affiancano proposte tematiche in cui dialogano Arte contemporanea e Sacro. A partire da sabato 4 giugno il Museo Diocesano di Arte Sacra Contemporanea Dedalo Montali, ospitato nella Chiesa dell’Immacolata di Rodello, si è arricchito delle opere dei dieci artisti che hanno partecipato alla VI edizione del progetto “Rodello Arte”, quest’anno incentrato sul tema “Il sacro e la fragilità”. La mostra temporanea propone interessanti opere pittoriche, sculture e installazioni ed è visitabile gratuitamente fino al 16 ottobre, il sabato e domenica nei mesi di giugno, settembre e ottobre, solo la domenica nei mesi di luglio e agosto, con orario 15-18 (Info: rodelloarte@gmail.com).

I territori delle diocesi della Granda sono fertili di gioielli parte del circuito “I Luoghi del Sacro” visitabili con il supporto dei Volontari per l’Arte, preziosa realtà che si occupa della valorizzazione del patrimonio storico e artistico ecclesiastico. Ogni anno oltre 500 volontari garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Con l’inizio di giugno, si intensificano le occasioni di visita di cui seguono le programmazioni dei territori di Mondovì, Fossano e il dettaglio dei beni albesi.

“I LUOGHI DEL SACRO”

GIUGNO NELLE DIOCESI DI MONDOVÌ, FOSSANO E ALBA

DIOCESI DI MONDOVÌ – MUSEO DIFFUSO. I NOSTRI TESORI NASCOSTI

Modalità di partecipazione:

Visite pomeridiane gratuite

Prenotazione obbligatoria tra le 16 e le 18 entro il venerdì precedente ai numeri sotto indicati.

domenica 12 giugno

VILLANOVA MONDOVÌ |

Santuario di Santa Lucia, Parrocchiale di Santa Caterina, Antica Chiesa di Santa Caterina, Museo delle Suore Missionarie.

Info e prenotazioni: 339.6143781; 351.6384771

SALICETO |

Parrocchiale, Cappella di Sant’Agostino, Cappella di San Martino di Lignera.

Info e prenotazioni: 339.2265464

domenica 19 giugno

MOROZZO |

Santuario della Madonna del Brichetto, Cappella di Santo Stefano.

Info e prenotazioni: 346.2189871

NIELLA TANARO |

Parrocchiale, Cappella di Sant’Anna, Confraternita di Sant’Antonio Abate.

Info e prenotazioni: 347.3810902

domenica 26 giugno

MONDOVÌ |

Parrocchiale di Carassone, Cappella di San Bernardo delle Forche.

Info e prenotazioni: 339.6944020; 331.4796796

Le visite proseguiranno per tutta l’estate in altri interessanti “Luoghi del Sacro” tutti da scoprire.

>> Info: www.cittaecattedrali.it; www.sebastianus.org

DIOCESI DI FOSSANO

FOSSANO |

Confraternita della Santissima Trinità

Info: 366.4788815

> A partire dal 5 giugno, tutte le domeniche, visite gratuite dalle 15.00 alle 18.30.

> Inoltre, venerdì 10 giugno, in occasione de La Lunga notte delle chiese, la notte bianca bianca dei luoghi di culto, la Confraternita ospiterà l'evento “Incontro per camminare insieme con la

SS. Trinità”. Alle ore 21.00 è in programma un momento di preghiera condotto da don Del Santo in preparazione alla festa della Santissima Trinità, seguono l'esposizione del Santissimo Sacramento e la benedizione finale con canti liturigici. Durante le orazioni verrà posta attenzione al tema IN-CONTRO, focus dell’edizione 2022 dell’evento nel quale si inquadra la serata. Per l’occasione la chiesa sarà aperta ai visitatori fino alle ore 23.30.

Altri beni in Fossano:

Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale, Chiesa Parrocchiale di San Filippo, Chiesa Ex Sant’Agostino, Sale del Vescovado, Chiesa di San Giorgio, Chiesa dello Spirito Santo, Cappella di San Michele, Cappella della Madonna dei Campi e Cappella della Croce, Museo Diocesano, Archivio e Biblioteca, Santuario Madre della Divina Provvidenza.

Sono presenti altri Luoghi del Sacro a:

Centallo, Cervere, Villafalletto

Info: www.diocesifossano.org

DIOCESI DI ALBA

I Luoghi del Sacro di Alba:

Museo della Cattedrale, Cattedrale di San Lorenzo, Chiesa di Santa Maria Maddalena, Chiesa di San Giovanni

Sono presenti altri Luoghi del Sacro a:

Arguello, Bra – fraz. Pollenzo, Canale, Castagnito, Castiglione Tinella, Cherasco, Corneliano, Cortemilia, Guarene, Levice, Magliano Alfieri, Monchiero, Montà, Monteu Roero, Monticello, Niella Belbo, Pocapaglia, Rodello, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, Treiso

Info: www.alba.chiesacattolica.it