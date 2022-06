Auto contro moto in corso Langhe: lievi ferite per il centauro

Una mancata precedenza ed una motocicletta si scontra con un’auto alla rotatoria di corso Langhe nei pressi di via Santa Barbara. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 8 giugno), e la ragazza alla guida della moto ha riportato escoriazioni e un trauma al ginocchio per la caduta, dopo il tamponamento con la vettura, il cui conducente se l’è cavata con uno spavento. La centaura, dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale di Verduno per gli accertamenti del caso. Sono intervenuti i Carabinieri di Alba. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico cittadino.