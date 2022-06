Due cuccioli, un cane e un gatto, entrambi di appena due mesi, aspettano una famiglia

ALBA - Amici di Zampa è un’associazione che si prende cura di cani e gatti tutelandoli fino al momento dell’adozione.



Due cuccioli, un cane e un gatto, sono i protagonisti di oggi.

Nuvola è una futura taglia grande, ha appena due mesi e adottandola si ha l’obbligo di futura sterilizzazione.

La gattina, anche lei ha due mesi e cerca casa… anche in questo caso obbligo di futura sterilizzazione.



Max e Tyson invece rientrano nella categoria “Adozione del cuore”, adatta alle persone più generose, che non si fermano alle apparenze e alle prime difficoltà.

I due cani hanno sempre vissuto in casa insieme e adesso cercano un’adozione di coppia.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba