Al Caffè Letterario di Bra si legge “Il ponte della Ghisolfa” con Bernardo Negro

Il Duomo, i navigli, il castello Sforzesco, le vie dello shopping, il Milan, l’Inter. A Milano c’è tutto e pure di più. Parliamo delle periferie, come quelle descritte dal poeta e narratore Giovanni Testori nel libro “Il Ponte della Ghisolfa” (Feltrinelli, 1961).

Sono personaggi e ambienti in indefinibile evoluzione tra promesse e disfatte. La struttura del libro è tale che i racconti sono collegati tra di loro in un reticolo romanzesco. I protagonisti appaiono affini od opposti tra loro nella convulsa ricerca di vivere. Lo sfondo sono i bar, le palestre, le corse ciclistiche con le tifoserie sospese tra entusiasmo e delusioni.

C’è il campione del pedale Pessina, sicuro di sé fino alla strafottenza, c’è l’infidoallenatore di pugilato Morini, che si muove tra minacciosi fiumi di denaro. La trama principale si concentra su un uomo, meglio conosciuto come il Brianza, che lavora per il bar di Wally, donna dalle risorse sempre celate in sotterfugi. Lui è innamorato di Wanda, una prostituta che cerca un’accettabile normalità, ma sarà lui a perdere posto di lavoro ed amori.