Peveragno: torna il raduno Alpini d'Oc

Il Gruppo ANA di Peveragno, in collaborazione con il Comitato degli Alpini d’OC (di cui fanno parte trentuno gruppi, dei 104 iscritti alla sezione ANA di Cuneo), aveva già deciso di organizzare la manifestazione nel nostro paese nel 2020.



Purtroppo i tristi eventi di questi anni hanno reso necessario l’annullamento dell’edizione 2020, e non realizzabile quella del 2021.



La forte voglia di ripresa che tutti vogliamo fermamente, Alpini e non, ci fa da stimolo nel rimetterci al lavoro con una nuova programmazione per l’anno 2022.