Eirene – Danza per la Terra con il collettivo “Teatro Selvatico”

Dal 14 al 19 giugno 2022 si svolgerà nel territorio piemontese la prima edizione di Eirene - Danza per la Terra. Organizzato dal collettivo artistico e teatrale Teatro Selvatico, l’evento avrà come obiettivo principale quello di generare energia positiva da donare al Pianeta, attraverso la danza, il potere dei mantra, l’arte dei mandala e il cibo tipico indo-tibetano. Nelle sei giornate trascorse tra Torre Mondovì, Mondovì, Belvedere Langhe, Saluzzo all’interno dello splendido Monastero della Stella, e Torino, i partecipanti avranno la possibilità unica di vivere momenti di condivisione e pratiche spirituali insieme ai monaci tibetani del Monastero di Ganden arrivati dall’India appositamente per Eirene.

Il programma, ideato da Angelo Ricciardi, Isacco Caraccio e Raffaele Ricciardi è ricco di workshop, laboratori, e incontri. Significative le giornate del 15 giugno al Santuario di Vicoforte, dove si svolgerà la cerimonia di apertura con una preghiera per la Terra e spiegazione del progetto al pubblico e la visita all’associazione Armonie di Mondovì, e la giornata del 18 giugno allo Spazio Malerba di Torino che vedrà in atto il laboratorio Eirene – Danza per la Terra, 10 ore di danza consecutiva volte a generare energie positive. Il percorso si concluderà nella giornata del 19 giugno con la cerimonia di chiusura al Parco del Valentino, dove verranno liberate tutte le energie accumulate nelle giornate precedenti e donate alla Terra.

Eirene – Danza per la Terra, è anche energia tangibile, grazie alla collaborazione con ZeroCO2, che si occupa di progetti di riforestazione in diversi Paesi nel mondo; le persone che prenderanno parte all’evento, infatti, contribuiranno grazie alla loro partecipazione, alla crescita della Foresta Selvatica in Guatemala.

“Eirene prende il nome dalla dea greca che personifica la Pace, sia quella interiore di noi stessi che quella della Terra” racconta Raffaele Ricciardi di Teatro Selvatico, “conosciamo bene il periodo che stiamo vivendo, abbiamo pensato, quindi, di creare attraverso la danza, il mantra e la musica nuove energia positiva da dedicare al nostro Pianeta.”

Per maggiori informazioni e per il programma completo teatroselvatico@gmail.com