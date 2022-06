Guarene: presto i lavori per la nuova mensa scolastica in Vaccheria

5 milioni e 780 mila Euro circa per la provincia di Cuneo: è la cifra dei fondi Pnnr di “Futura - La scuola dell’Italia di domani” che sta arrivando nei vari Comuni ammessi che hanno fatto richiesta. Alcuni hanno ricevuto l’ammissione diretta, altri con riserva, in attesa di sistemare eventuali incongruenze sulle migliorie da apportare.

Per il capitolo relativo alle scuole e ai servizi annessi, il Comune di Guarene, dopo aver presentato il progetto della nuova mensa scolastica il 22 febbraio scorso, ha ricevuto la comunicazione di ammissione per l’importo richiesto di 500mila Euro. Un traguardo importante, che andrà a migliorare l’offerta per la scuola primaria in frazione Vaccheria.

«Il progetto prevede una cucina, spazi comuni e il refettorio. L’attuale edificio che ospita la scuola verrà ampliato nel rispetto del progetto originario, per mantenere l’identità architettonica. I nuovi locali potranno ospitare tra i 70 e gli 80 bambini. Un risultato eccezionale per il nostro paese, pensando anche a quello che stiamo facendo per la scuola. Ringrazio gli uffici del Comune, i professionisti, e chi si sta impegnando per rendere il nostro locale ancora migliore, per il bene del paese e dei cittadini, partendo dai più piccoli che sono il nostro futuro», dichiara Simone Manzone, il sindaco di Guarene.