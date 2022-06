Giancarlo Boselli (Indipendenti): "Vigileremo sul rispetto delle disposizioni di legge durante gli scrutini"

Desidero richiamare l’attenzione di tutti i responsabili delle operazioni di voto che si terranno il prossimo 12 giugno sulle disposizioni che regolano le operazioni di scrutinio (CAP. 26) le quali prevedono che le schede siano estratte dall’urna una alla volta e che è vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.



Pertanto non è consentito estrarre contemporaneamente dall’urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.



I nostri rappresentanti di Lista vigileranno per il rispetto di questa disposizione e faranno mettere a verbale ogni eventuale diverso modo di operare, come l’eventuale versamento delle schede contenute nell’urna sui tavoli.