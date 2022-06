Costigliole Saluzzo ha presentato alla cittadinanza il nuovo polo scolastico

Ieri sera, martedì 14 giugno l'amministrazione comunale di Costigliole Saluzzo ha presentato il progetto del nuovo polo scolastico.

Nella fase di cantiere, gli studenti saranno ospitati in moduli allestiti negli spazi tra sala polivalente e bocciofila, quest'ultima servirà anche provvisoriamente come palestra per l'educazione fisica.

Il nuovo polo scolastico offrirà una vivibilità migliore dell'attuale, con spazi più adeguati e innovativi, un parco di collegamento con la scuola dell'infanzia e minori costi di gestione, in quanto energeticamente progettato per rispondere agli attuali standard.

Il dirigente scolastico prof. Martini, riferendosi ai sacrifici che le famiglie dovranno fare nella fase di cantiere ha ricordato come l'investimento in nuove scuole sia un investimento per il futuro dei bambini, dei ragazzi e della comunità. Saranno poi gli insegnanti, gli alunni, la scuola e i collaboratori ad essere chiamati a far vivere la realtà provvisoria e la realtà del nuovo polo scolastico quando sarà il momento.