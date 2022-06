Bra, tutto pronto per la cena sociale della Fondazione Aghav onlus

Tutto pronto a Bra per la cena sociale della Fondazione Aghav onlus (Associazione genitori handicap volontari).

Nel solco di una tradizione che si rinnova di anno in anno, i volontari del sodalizio guidato da Pasquale Bonino danno appuntamento per sabato 2 luglio, alle ore 19.30, presso l’area verde del quartiere Oltre-Ferrovia, in via Rosselli, 5.

Gran regia in cucina da parte di un team di cuochi degni di MasterChef. Il menù prevede una maxi grigliata con salsiccia, fuso di pollo, spiedino, una cascata di patate fritte e verdure in pastella, dolce ed una bottiglietta d’acqua da 500 ml. Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca?

Il costo della cena (esclusi vino, birra, bevande e caffè) è di 16 euro a persona (divertimento e chiacchiere gratis). Per i bambini fino a 10 anni di età, menù dedicato da 10 euro (salsiccia, patatine, acqua e dolce). Sarà in funzione il servizio bar per vino, birra, acqua, bevande, gelato e caffè.

Dalle ore 21, serata danzante libera a tutti con intrattenimento musicale a cura di Beppe Carosso e la sua orchestra, per allietare nel migliore dei modi il bellissimo evento all’insegna della solidarietà.

Gli ingredienti per una bella serata direi ci sono tutti! Iscrizioni entro giovedì 30 giugno al numero 0172/432002 (basta chiedere di Erika e Marina). Gli organizzatori fanno sapere che si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.