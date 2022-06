Moto cade sulla strada del Colle di Maddalena, centauro incastrato sotto il guardrail

Incidente in alta Valle Stura nel pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno. Una persona alla guida della moto sarebbe caduta sul colle della Maddalena, nel comune di Pietraporzio e sarebbe rimasta incastrata sotto guard rail.



Sul posto è stato inviato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato da Torino oltre a una squadra dei vigili del fuoco partita da Cuneo per disincastrare il ferito. Sul posto l'equipe medico sanitario oltre a forze dell'ordine per rilievi del caso e gestione della viabilità Al momento non si conoscono le generalità nè le condizioni del centauro.



L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 16.