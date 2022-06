Nel segno della piena collaborazione la seduta di insediamento del consiglio comunale di Salmour

- L'illustrazione delle linee programmatiche del Sindaco con sottolineature importanti, derivanti dal programma elettorale ed in continuità con la Giunta Sineo: in particolare sull'istruzione - Salvatore ha parlato di "rinnovata collaborazione con la dirigente scolastica"; sulle finanze - il Sindaco ha accennato alle difficoltà in termini di spesa per le bollette energetiche; sul Piano Regolatore, che il primo cittadino ha definito strumento fondamentale per lo sviluppo. E' inoltre stato sottolineato come il paese sia virtuoso da un punto di vista della differenziazione dei rifiuti e come l'amministrazione si ponga in netto contrasto con la ventilata riapertura della locale discarica.