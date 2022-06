Mondovì ha la sua nuova giunta: ecco l’esecutivo del neo sindaco Luca Robaldo [FOTO]

Confermate in buona parte le previsioni del “toto-giunta” della nuova amministrazione del Luca Robaldo.



Il nuovo esecutivo della città di Mondovi è stata presentata ai giornalisti nei locali del rinnovato museo della stampa, nel complesso delle ex Orfane di Piazza.



“Ringrazio chi ci ha preceduto” - ha spiegato Robaldo - “Paolo Adriano e la vecchia giunta per tutto il lavoro fatto. Noi rappresentiamo un punto innovativo ma anche la continuità di quanto è stato fatto dal Patto Civico. Ringrazio nuovamente tutti i candidati che hanno lavorato con noi in tutta la campagna elettorale, a tutte le otto liste e alla maggioranza che si è formata. La nuova giunta, si nota subito, è giovane: l’età media è di 39 anni. Il metodo della scelta è stato di condivisione, seguendo criteri di competenza e disponibilità nello svolgere quasi a tempo pieno questo incarico, oltre alle preferenze espresse”.



Come anticipato saranno divise le deleghe lavori pubblici e urbanistica “per una maggiore organizzazione del lavoro anche a favore degli uffici comunali” - ha spiegato il sindaco.



Auspichiamo al dialogo e alla costruzione con le minoranze che siederanno in consiglio, visti anche diversi punti di contatto con i programmi elettorali.



Il sindaco Robaldo avrà la delega al PNRR al fine di una maggiore gestione collegiale per bando e opportunità, alle frazioni, come protezione civile e polizia locale.



LA GIUNTA



“Gente abituata a lavorare, a spendersi, a diverso titolo, per la comunità” - ha spiegato il primo cittadino.



Gabriele Campora, vice sindaco, si occuperà di Lavori pubblici, Patrimonio, Mobilità, Trasporti, Verde pubblico, Ambiente e Agricoltura;



Alberto Rabbia è il nuovo assessore al bilancio e alle attività produttive, contabilità, tributi e commercio;



Per Alessandro Terreno, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra tutti i candidati consiglieri, è il nuovo assessore alle Politiche giovanili, Manifestazioni, Sport e Impianti sportivi.



In Giunta anche l’avvocato Francesca Bertazzoli, già presidente della consulta femminile, che si occuperà dell'assessorato all’Urbanistica, Edilizia, Istruzione e Formazione professionale, Pari opportunità;

Chiude l’esecutivo l’avvocato Francesca Botto che, a differenza delle previsioni e rumors che la vedevano all’urbanistica, si occuperà dell’ assessorato alla Cultura, Beni culturali e Biblioteca, Turismo, Politiche sociali, Affari legali;Il primo consiglio comunale si riunirà mercoledì 29 giugno alle 18, occasione in cui ci sarà l’inserimento ufficiale del sindaco e del consiglio comunale. Tra le novità si prevede di proporre al consiglio la creazione della Commissione sanità.

LA SQUADRA DI GOVERNO

Le esperienze professionali e personali dei nuovi assessori

Gabriele Campora

50 anni, sposato e papà di tre figli adolescenti.

Savonese di nascita e monregalese di adozione, dal 2000 è consulente finanziario e assicurativo per uno dei più importanti gruppi al mondo del settore. Per un triennio ha rivestito il ruolo di Capo di Gabinetto del Sindaco Paolo Adriano presso il Comune di Mondovì.

Francesca Bertazzoli

30 anni, diplomata presso il Liceo Classico G.B. Beccaria, consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2016, in Diritto amministrativo, e un master di secondo livello presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Torino. Iscritta all'Albo degli avvocati di Cuneo dal 2019, esercita la libera professione.

Francesca Botto

33 anni, sposata e mamma di una figlia.

Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo dal 2015, dal 2019 componente del Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Cuneo, dal 2020 è Curatore Speciale di Minori su nomina del Tribunale per i Minori del Piemonte e della Valle D’Aosta e su nomina del Tribunale di Cuneo.

Alberto Rabbia

54 anni, sposato e papà di due figlie.

Diplomato presso il Liceo Scientifico G. B. Vasco di Mondovì nell’anno 1987, consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino nel marzo del 1993 e, successivamente, l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nell’autunno del 1994. Da allora esercita la libera professione in Mondovì, ricoprendo nel tempo numerosi incarichi di revisore legale dei conti e revisore degli Enti locali, di Consulente Tecnico del Giudice, Organismo di Composizione della Crisi, Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore presso il Tribunale di Cuneo.

Alessandro Terreno

30 anni.

Diplomato al Liceo Scienze Sociali, indirizzo Latino, nel 2011, ha conseguito un Master del Sole24ore Business School Ambito Insurtech. È fondatore di Nocomment Eventi (consulenza e organizzazione eventi), che presiede dall’anno 2014 ad oggi. Consulente Assicurativo iscritto nella sezione E, a partire dal 2015 ad oggi. Dal 2017 al 2021 è stato nominato tra i migliori 50 collaboratori di Italia a livello commerciale di uno dei più antichi gruppi assicurativi italiani.