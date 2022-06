Raffiche di vento fortissime a Ceva: scoperchiato un tetto, lamiere sulle auto [FOTO]

Allerta gialla in alcune aree della provincia, in particoilare nel monregalese. Ed è qui che si sono registrati i danni maggiori da maltempo, nel primo pomeriggio di oggi w24 giugno.

A Ceva si sono registrate fortissime raffiche di vento, tanto da portare via la copertura del tetto di un edificio nei pressi della stazione ferroviaria e di un supermercato, fortunatamente chiuso nell'ora in cui sono avvenuti i fatti.

La copertura è caduta su alcune auto parcheggiate, danneggiandone una ventina. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Cuneo, sul posto con l'autoscale, e i vigili volontari di Ceva.

Interventi anche in altre zone della Granda, in particolare nel saluzzese, in valle Po, dove i vigili del fuoco di Barge stanno intervendo per la rimozione di alcuni alberi caduti sulla sede stradale a Crissolo.