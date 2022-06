Inaugurato il bioparco Acquaviva all'ex polveriera: "Un luogo di guerra che diventa oasi di pace" [VIDEO]

"Un luogo di guerra che diventa oasi di pace."



Con queste parole definisce Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc, l'intervento di recupero dell'ex polveriera in frazione Bottonasco.

Ieri, venerdì 24 giugno, in centinaia si sono recati al 'battesimo' del nuovo bioparco Acquaviva, tra gli interventi faro individuati dalla maggiore fondazione bancaria del cuneese e che è arrivata a compimento dopo un iter durato anni.

Palpabile l'emozione del primo cittadino di Caraglio Paola Falco che ha parlato di "uno spazio per tutti, un luogo di comunità" davanti alle molte autorità giunte nella capitale della Valle Grana nel pomeriggio di venerdì 24 giugno.

Nel video le interviste al sindaco Paola Falco, al presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola e all'ex sindaco Guido Lerda, dalla cui amministrazione partì il progetto di recupero di quest'area.



COS’È ACQUAVIVA?



Si tratta di un recupero durato anni, tra gli “interventi faro” individuati dalla Fondazione Crc che ha contribuito con un sostentamento di 2 milioni di euro. L’area di Acqua Viva” è estesa su 15 ettari (42 giornate piemontesi) con un investimento finale di 2,6 milioni di euro (oltre ai fondi della fondazione Crc, quasi 400mila euro dal comune di Caraglio, 250mila dall’Unione Montana Valle Grana).



Un vero e proprio polo naturalistico, su un terreno concesso dal demanio gratuitamente nel 2017 al comune della Valle Grana con il vincolo della riqualificazione. Riqualificazione che si basa nella valorizzazione dell’acqua, con due laghi con scopi precisi.



Il primo a uso irriguo con una vasca a forma pentagonale capace di stoccare fino a 50mila metri cubi di acqua. E a fianco un lago balneabile a finalità turistica. Sarà il primo bio-lago natatorio del Piemonte con un innovativo sistema di auto depurazione tramite le fitopiante.



L’attrattività del lago si unirà ad altri servizi che sorgeranno all’interno dell’ex polveriera. Verrà inaugurato prossimamente l’ostello da 16 posti nella “palazzina del comando” dove si è cercato di mantenere la struttura per una valorizzazione storica. Un’area ricettiva con 45 posti a sedere e un’ampia area esterna per la somministrazione “vista lago”. A questo si aggiunge una tettoia per pic-nic o per attività con le scolaresche, un parco avventura con 30 imbragature e un’area camper (potrà ospitare fino a 15 mezzi).Inoltre nell’area esterna della struttura sorgeranno su terreni già acquistati dei parcheggi con possibilità di sosta fino a 250 mezzi.



GLI ORARI E LE TARIFFE



L’accesso al parco sarà consentito il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sarà aperta dalle 10 alle 19. Il venerdì e il sabato dalle 10 alle 22. Mentre il biolago sarà fruibile dalle 10 alle 18. Chiusura il lunedì per favorire l’auto-pulizia del lago. Per accedere al lago e fare il bagno nel lago il prezzo sarà di sette euro. Cinque euro per il parco avventura. Tre euro il prezzo per il solo accesso al parco (gratis nei tre mesi estivi ai cittadini caragliesi).



“L’ingresso è a pagamento - conclude il sindaco Paola Falco - perché ci sono persone che lavorano. Come al mare, o in piscina, anche qui, per esempio ci sarà un bagnino che quotidianamente presidierà i bagnanti. Un biolago è un’esperienza comunque diversa da una qualsiasi piscina. Si basa sul rispetto della natura e sulla preservazione della biodiversità. Siamo certi che le persone sapranno entrare in quest’ottica ed è il messaggio che vogliamo lanciare a chi si immergerà in Acquaviva.”