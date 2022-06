Dronero: nel salone polivalente due serate a tema "Stranger Things"

Due serate a tema "Stranger Things": ecco la nuova proposta dell'associazione Dronero Ludica per le serate di giovedì 30 e venerdì 1° luglio.

Si parte giovedì, con una sessione di gioco di ruolo a un'avventura a tema 'Stranger Things'; il sistema di gioco scelto, per l'affinità con la celebre serie televisiva targata Netflix, sarà "Kids on bikes". Non sarà necessaria alcuna esperienza pregressa nel gioco di ruolo o conoscenza nel sistema di gioco specifico.

Venerdì, invece, ci si ritroverà per una visione comunitaria della prima puntata del secondo volume della quarta stagione della serie.

Entrambe le serate si terranno nel locale salone polivalente, alle 20.45.

Iscrizioni gratuite via mail a droneroludica@gmail.com entro lunedì 27 giugno.