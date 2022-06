Di corsa il Colle Fauniera per sventolare una bandiera con la scritta “Peace”

Nuova impresa per il cuneese Antonello Martucci che, sabato 25 giugno, dopo 45 chilometri e 1.950 metri di dislivello positivo ha raggiunto a piedi il colle Fauniera per sventolare dalla cilma la bandiera con la scritta "Peace".

Partito all'alba da Cuneo, Martucci non è nuovo a queste imprese di endurance a piedi o in bici.

"Considero il Colle Fauniera un luogo così incantevole da sembrare magico" - spiega Martucci - "le vette alpine che da qui si possono ammirare mi hanno sempre trasmesso sentimenti di pace e serenità. In questo periodo così difficile e ricco di incognite sulla scena internazionale, il luogo mi ha ispirato un’ultramaratona in solitaria con il desiderio di sventolare una bandiera blu come il cielo, che da quassù sembra così vicino, con la scritta internazionale “Peace”.

Un messaggio forte, frutto di una fatica fisica non indifferente, ma che in questo modo assume un connotato più intenso e ricco di speranza.