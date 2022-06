Lutto a Cerialdo per la scomparsa di Rita Pittavino

Lutto nel quartiere Cerialdo di Cuneo per la scomparsa di Margherita “Rita” Pittavino, vedova Riba. Aveva 96 anni. Nel marzo scorso il dolore per la perdita del figlio Beppe, da tutti conosciuto come “Zio”.

Lascia i figli Gemma con Severino, Angelo con Marisa; Rosalba; gli affezionati nipoti Ilario con Fabrizia, Sara con Daniele, e Laura; i pronipoti Benedetta, Nicola e Ginevra; la sorella Maddalena e parenti tutti.

I funerali, provenienti dall'abitazione in via del Canale saranno celebrati in frazione Cerialdo domani, mercoledì 29 giugno alle 15,30 nella parrocchia di San Pio X. La salma riposerà nel cimitero di Confreria.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 28 giugno alle 20 presso l'abitazione.