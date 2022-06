A Cuneo fa tappa la Ferrari Cavalcade 2022: 145 bolidi in piazza Galimberti [FOTO e VIDEO]

Piazza Galimberti, oggi 29 giugno, ha accolto una tappa della Ferrari Cavalcade 2022, evento che ogni raduna i più esclusivi modelli del Cavallino rampante.

145 bolidi hanno iniziato ad arrivare in piazza verso le 13, provenienti dalla Valle Stura e dal Colle della Lombarda. Ad attenderli i bersaglieri e una folla di curiosi e appassionati di ogni età. Sotto l'arco di ingresso in piazza anche la neosindaca Patrizia Manassero, con la fascia tricolore, per la prima volta in veste ufficiale nel suo nuovo ruolo, anche se ancora non ufficializzato.