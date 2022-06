La biblioteca si sposta nei diversi quartieri di Bra

Saranno i volontari dell'associazione Don Chisciotte ad animare il nuovo appuntamento con le letture itineranti proposte dall biblioteca civica di Bra "Giovanni Arpino" grazie all bicicletta elettrica e pedalata assistita donata al Comune.

Lunedì 4 luglio faranno tappa in piazza Fenoglio per intrattenere i giovani partecipanti con la lettura "I cinque sensi".

La settimana successiva, l'11 luglio, appuntamento a Madonna Fiori, nei locali del Comitato di qartiere, dove alcune mamme racconteranno "Un mare di storie".

L'iniziativa "oltre la biblioteca" rientra nel programma "Nati per leggere Piemonte", ed è ad ingresso gratuito. Tutti gli incontri iniziano alle 17.00 e non richiedono prenotazione. Durante gli appuntamenti è possibile prendere in prestito libri offerti dalla postazione mobile.

Nel frattempo, lo scorso 24 giugno i bimbi delle sezioni Salici e Gelsi della scuola dell'infanzia "Bruno Munari" sono stati premiati per essere stati assidui frequentatori della biblioteca. A consegnare loro il libro, "prosciutto e uova verdi" del dr Seuss, è stato direttamente il sindaco Gianni Fogliato.