Incidente stradale oggi 1° luglio, attorno alle 9.20, in via del Follone a Savigliano, dove si sono scontrate un Fiat Doblò e una Smart.

Le persone ferite, codici gialli per cui non in condizioni gravi, sono state trasportate all'ospedale cittadino dai sanitari del 118. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano. Intervenuti anche i carabinieri.