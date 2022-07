A Mondovì tornano le Bocce Quadre con il primo manuale del "provetto giocatore" [VIDEO]

"Spigolose, anarchiche, imperfette, a volte sono nodose, lisce o rugose, sono simpatiche, colorate e disobbedienti". Torna il tradizionale appuntamento dell'estate monregalese con le Bocce Quadre di Mondovì.

Non uno sport, una passione, ma quasi una filosofia di vita.

E' stato presentato oggi pomeriggio, sabato 2 luglio, il programma del 10° Campionato Italiano BQ che quest'anno si svolgerà sabato 6 e domenica 7 agosto in piazza Maggiore.

"Abbiamo anticipato rispetto alla data tradizionale, nella cornice della Mostra dell'artigianato" - spiegano dall'associazione - "per offrire un appuntamento in più nel rione di Piazza e per dare la possibilità ai nostri amici francesi di venire a trovarci".

Le Bocce Quadre, infatti, parlano anche un po' francese: nel 2019 infatti l'associazione era intervenuta a Cagnes-sur-Mer in occasione del 145° anniversario della fondazione del Cercle des Amis, in un’ottica di gemellaggio.

Un'assocazione quella delle BQ che cresce di anno in anno, lavorando anche con altre realtà (come quella di Farigliano dove si possono ammirare simpatiche costruzioni a tema nel labirinto di girasoli, ndr), con il Palio Montis Regalis e con le scuole.

La maggiore novità del campionato del decennale sarà il "Manuale del provetto giocatore", in distribuzione nei prossimi giorni.

Il progetto, realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Mondovì e con il sostegno della Fondazione CRC, offre una panoramica (tra il serio e il faceto) su questo particolare sport nato in Provenza nella cittadina di Cagnes-sur-Mer, sita nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. L'anteprima del manuale è stata presentata in sala consiglio alla presenza del sindaco, Luca Robaldo che, insieme all'assessore Francesca Botto e Carlo Comino (Fondazione CRC) ha ricevuto la tessere dell'associazione.

"Invitiamo tutti a provare - afferma il presidente Gianpiero Gregorio - non è difficile, ma insegna ad accettare le cose come vanno, è un po' il segreto della felicità: noi delle BQ lo abbiamo scoperto".

Quest’anno il campionato si svolgerà sabato 6 e domenica 7 agosto e vedrà una serie di eventi collaterali quali il talk show “Parallelebipedi a confronto” che si terrà il 6 agosto, alle 21.30 in piazza Maggiore, durante il quale si cercherà di sviluppare la filosofia delle bocce quadre tra matematica, storia, “Biqùmetri”, sport, arte e musica.

Sarà inoltre possibile partecipare alla seconda edizione del concorso Fotografico “Inquadra il Provetto”. Il regolamento, le modalità di partecipazione e il monte premi sono visionabili da venerdì 1° luglio sulla pagina ufficiale Facebook Bocce Quadre Mondovì. Info al numero dedicato whatsapp 345 4810944.

IL PROGRAMMA

Sabato 6 agosto

14.30 | Inizio iscrizioni gironi del sabato

15.00 | Inizio Campionato Italiano

21.00 | Termine gironi

21.30 | Talk Show “Parallebipedi a Confronto”

Domenica 7 agosto

10.00 | Inizio iscrizioni gironi della domenica

10.30 | Inizio Campionato Italiano

16.30 | Inizio tabellone finale

17.30 | Elezione Miss BQ

20.30 | Finali

21.30 | Premiazioni con inni