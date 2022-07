A Fontanafredda anche Carlo Sangalli per l'assemblea annuale dell'Associazione Commercianti Albesi [FOTO]

Alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, si è tenuta ieri - lunedì 4 luglio - presso il Centro Congressi di Fontanafredda, a Serralunga d'Alba, l'Assemblea annuale di soci e capigruppo dell’Associazione Commercianti Albesi.

Aperta dal responsabile dell'Area Marketing del Territorio di ACA, Marco Scuderi, l'Assemblea ha visto susseguirsi numerosi interventi, a cominciare da quello del sindaco di Serralunga d'Alba, Sergio Moscone, che, pur senza negare il momento di difficoltà generale che sta investendo il Paese, ha parlato di genius loci e della necessità di mantenere un pensiero positivo, con un ruolo di primo piano per una Politica migliore.

Quindi, con il suo consueto stile pungente e irriverente, il vicedirettore esecutivo di Radio24, Sebastiano Barisoni, ha dialogato con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, interrogandosi su "Crisi e transizione: quale energia?".

È ottimista Barisoni, secondo il quale i fatturati di quest'anno hanno recuperato quelli pre-Covid del 2019, e per il quale - nonostante l'inflazione galoppante - non c'è ancora stato un calo dei consumi. "A settembre/ottobre o arriva il 'diluvio' citato dal sindaco Moscone oppure c’è, adesso, un eccesso di preoccupazione. Ci sono elementi negativi, ma se i fatturati sono tornati al livello 2019, il problema non sussiste. C’è più domanda che offerta! Il vero problema, piuttosto, è l’assenza di personale, anche se i dati sull’occupazione (seppure tanti sono contratti a termine) sono da record". Quindi? "C'è eccessivo pessimismo: i prezzi dell'energia saliranno e ci sarà una contrazione del potere d’acquisto delle famiglie, ma con livelli di occupazione alti il problema non si pone".

Decisamente meno roseo il futuro per Tabarelli: “Il problema sarà a gennaio/febbraio: se la Russia taglia le forniture, dobbiamo attenderci il razionamento. Ma il prezzo non è mai troppo alto finché non crolla la domanda, e per ora non è crollata: l’economia tira e finché succede non ci saranno problemi".



Passando per calcoli e dati numerici su scorte e consumi,si è arrivati al tema rigassificatori e alla necessità di un piano di razionamento da attuare fin da subito, rivalutando al contempo l'impiego di energia nucleare e potenziando l'investimento sulle rinnovabili (la cui incidenza è minima, sulla produzione totale).

Botta e risposta finale, con Barisone che provoca: “Siamo sicuri di trasformare tutto in elettrico, se ci dà così problemi rispetto al petrolio?” e Tabarelli che chiude: “Il problema non si pone, perché tanto non ce la faremo”.

Quindi l'intervento del direttore dell'ACA, Fabrizio Pace, che ha snocciolato gli elementi di preoccupazione emersi nel 2019, che si sono poi trascinati nel 2022, portando a un calo dei consumi: rincari dell'energia, il perdurare della pandemia, la guerra in Ucraina. "Ma ce la faremo, come sempre, perché abbiamo l’arzig, quell'imprenditorialità unita al senso di sfida e competizione che caratterizza Langhetti e Roerini. E ACA, da sempre, è al fianco degli imprenditori".

A dimostrarlo, le varie iniziative messe in campo, tra le quali il protocollo d'intesa siglato con Banca d’Alba, Comune di Alba ed Egea, per contrastare il "caro energia", ma anche i 16.000 vaccini somministrati da ACA, gli aiuti all’Ucraina e una costante presenza sul territorio, con il nuovo ufficio aperto a Montà e la serata in compagnia di Enzino Iachetti a Dogliani, chiudendo con la costituzione del distretto diffuso del commercio con 81 Comuni del territorio guidato da Alba e Bra.

È poi toccato al vice direttore dell'ACA, Silvia Anselmo, annunciare i riconoscimenti tributati a Luigi Barbero e Mauro Carbone (presidente e direttore uscenti dell'ATL Langhe Monferrato Roero) per l'apporto allo sviluppo del turismo sul territorio, prima di passare al dialogo con l'artista Valerio Berruti, figlio di commercianti, incaricato dalla famiglia Ferrero di firmare l'iconica opera che sorgerà in piazza Ferrero, ad Alba.

“L'infanzia è l'unico momento della vita che ci accomuna, perché tutti siamo stati bambini - ha affermato Berruti -. Alba accoglierà i visitatori come una bimba 'genà', un po’ timida, caratteristica di quella che Fenoglio definiva la razza langhetta. Non sarà un’opera monumentale, ma un disegno fatto nell’aria, un cannocchiale attraverso il quale si potrà ammirare il paesaggio dietro di lei, poggiata sulla base di una fontana a sfiori in granito nero che avrà le dimensioni di quella di 15 anni fa, tanto amata dagli Albesi. Sperando sia di buon auspicio per tornare a farci il bagno dentro, quando si vincono i Mondiali di Calcio".



Ancora, l'intervento del presidente dell'ACA, Giuliano Viglione, che ha espresso soddisfazione per la prossima realizzazione della Casa della salute, un polo sanitario di oltre 5.000 mq, "snodo cruciale per i nuovi assetti della città, ma anche investimento per la riqualificazione di un’importante area nel centro storico cittadino", grazie al recupero del vecchio ospedale San Lazzaro. Dopo un excursus sulle opere di prossima realizzazione ad Alba, dal terzo ponte sul Tanaro alla tangenziale Est, dall'Asti-Cuneo al Palacongressi che Banca d’Alba ha dato disponibilità a finanziare, il microfono è passato al presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola, che ha rilasciato ampie garanzie rispetto ai finanziamenti per la Casa della Salute, per proseguire con gli interventi dell'assessore a Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi (che ha annunciato un finanziamento da 800mila euro per la regimentazione del rio Misureto), del sindaco della Città di Alba, Carlo Bo (che ha parlato del recupero delle risorse per la realizzazione della Tangenziale Est che collegherà il terzo ponte a corso Cortemilia e ha fatto cenno al tema del miglioramento estetico e funzionale del Centro storico di Alba, per il quale il Comune ha accettato la proposta dell'ACA che porterà al cofinanziamento degli interventi tra il Comune stesso e la Fondazione CRC), e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il cui intervento ha toccato anche la riapertura, entro il giugno prossimo, della ferrovia Alba-Asti: "Costerà 2 milioni di euro all’anno, per 4 corse al giorno. È fondamentale che le persone la utilizzino, altrimenti saremo costretti a richiudere la tratta”. A proposito di infrastrutture,ha inoltre aggiunto: "Ogni 20 giorni ci rechiamo a Roma per gli aggiornamenti sull'Asti-Cuneo: a ottobre apriremo il tronco B. Inoltre, abbiamo ottenuto l'inserimento dell'adeguamento del ponte di Pollenzo nelle opere di accompagnamento. Riteniamo che questo processo non sia reversibile e la politica debba ascoltare tutti, ma poi prendere decisioni".



A chiudere l'incontro, prima della cena preparata dallo chef stellato Ugo Alciati presso il "Guido Ristorante", l'intervento del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha sottolineato, tra l’altro, come "la transizione ambientale-digitale ci obblighi a ripensare le nostre identità; nelle città, che restano fabbriche di servizi, dove si può esprimere creatività e attraverso i Distretti del commercio convogliare risorse importanti per le pmi, perché pensare al piccolo non vuol dire pensare in piccolo". Per superare le difficoltà, ha aggiunto, "servono innovazione e formazione, che consentono l'efficienza nel perseguire gli obiettivi e l'efficacia nel raggiungerli. Anche attraverso questa azione si arriva alla rigenerazione urbana".