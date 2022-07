Successo a Frabosa Soprana per il primo concerto del Festival Contaminazioni

Grande successo la scorsa domenica 3 luglio a Frabosa Soprana per il primo appuntamento con il Festival Contaminazioni (leggi qui).

A partire dalle 18, nella suggestiva cornice della chiesa della Confraternita di S. Rocco e Sebastiano, il concerto di chitarre del Trio Granados, formato da Gian Paolo Lopresti, Roxana Morcosanu, Massimo Riva, ha incatato il pubblico che ha gremito la sala, eseguendo le Danze di E.C. Granados (compositore e pianista spagnolo) e alcuni brani arrangiati da Giampaolo lo Presti.

Domani sera, venerdì 6 luglio, l'appuntamento è con l'Ensemble a 6 Corde che si esibirà alle 21 presso la Sala Polivalente.

"Sarà una serata straordinaria che vedrà sul palco, oltre ai professionisti, più di 20 chitarristi diretti da Giampaolo lo Presti." - spiegano gli organizzatori -"Assolutamente da non perdere poi l’appuntamento con l’energia della Soul Nassau Big Band, che condurrà il pubblico in un viaggio alla ricerca del groove, del soul e dell’essenza blues, passando dai Blues Brothers a Ray Charles (sabato 9 luglio, Sala Polivalente a Frabosa Soprana ore 21)".

Gli spettacoli del Festival CONTAMINAZIONI si svolgeranno in contemporanea ai Corsi di Perfezionamento Musicale, assoluta novità dell'edizione 2022. ESTEMPORANEA anche quest’anno ha scelto Frabosa Soprana come cornice per i Corsi Estivi, che si terranno dal 3 al 24 luglio 2022. Giunte alla VII edizione, le Masterclass estive coinvolgono ogni anno decine di giovanissimi musicisti, tutti allievi che professionalmente si dedicano alla musica e che, in questa occasione, hanno la possibilità di studiare con docenti provenienti dalle più importanti realtà sinfoniche, come Teatro Regio e Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, e Conservatori italiani. Frabosa Soprana ospiterà giovani talenti da tutta Italia e vedrà alternarsi cantanti e musicisti per tre settimane. Quest’anno, infatti, i Corsi di Perfezionamento Musicale presentano un’importante novità: una settimana interamente dedicata ai chitarristi che si aggiunge alle consuete due settimane destinate allo studio della pratica orchestrale, con l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND e la TAKKA BAND Junior, che accoglie i musicisti più piccoli.

Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa il supporto della Fondazioni CRC e CRT, e l’aiuto del comune di Frabosa Soprana, dell’Hotel Excelsior, della Pro Loco e di tutte le forze che sostengono il Festival CONTAMINAZIONI, il progetto dei Corsi e mettono a disposizione le tantissime location.

La Direzione artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro, in collaborazione con l’Associazione Musicante di Angelo Vinai, amico e collega. L’ingresso è gratuito; per scaricare il programma degli spettacoli è possibile consultare il sito www.estemporanea.eu.

Tutti gli appuntementi nei due comuni sono a ingresso libero.

Il CALENDARIO A FRABOSA SOPRANA

VENERDÌ 8 LUGLIO –

Sala Polivalente – ore 21

ENSEMBLE A 6 CORDE

Orchestra di chitarre in collaborazione con i Corsi di Perfezionamento Musicale Frabosa 2022

SABATO 9 LUGLIO

Sala Polivalente – ore 11.00 – Replica ENSEMBLE

SABATO 9 LUGLIO – Frabosa Soprana

Sala Polivalente – ore 21

SOUL NASSAU BIG BAND

Dai Blues Brothers a Ray Charles alla ricerca del groove, del soul e dell’essenza blues

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

Chiesa di San Rocco – ore 21

TRA LE RIGHE DEL FLAUTO MAGICO

prova aperta al pubblico, spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino Elisa Parodi – fl auto, Massimo Bairo – violino, Tamara Bairo – viola, Luigi Colasanto – violoncello

SABATO 16 LUGLIO

Sala Polivalente – ore 11

POTPOURRÌ!

Concerto in collaborazione con i Corsi di Perfezionamento Musicale Frabosa 2022

DOMENICA 17 LUGLIO

Sala Polivalente – ore 21

TANGO... MA NON TROPPO

Da Carlos Gardel a Edmundo Rivero fi no ad Astor Piazzolla per una serata straordinaria Ivanna Speranza – soprano, Massimo Bairo – violino Luciano Meola – clarinett o, Tamara Bairo – viola Lucia Margherita Marino – cl. basso, Sara Musso – pianoforte

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

Sala Polivalente – ore 21

CONCERTO A SORPRESA...

Alberto Barlett a, Elisa Parodi, Fiammett a Piovano – fl auti , Luciano Meola, Lucia Margherita Marino – clarinetti , Fiorenzo Pereno – sassofono, Massimo Bairo – violino, Tamara Bairo – viola, Eduardo Dell’Oglio – violoncello, Federico Marchesano – contrabbasso, Sergio Meola – percussioni, Sara Musso, Luca Cometto – pianoforte

SABATO 23 LUGLIO

Sala Polivalente – ore 21

SUMMERTIME Omaggio a George Gershwin

Spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino Celeste Gugliandolo – voce, Orchestra Giovanile TAKKA BAND, Tamara Bairo – direttore

DOMENICA 24 LUGLIO

Sala Polivalente – ore 11 – Replica SUMMERTIME

A CHIUSA DI PESIO

SABATO 30 LUGLIO

Piazza Cavour – ore 21.15

GRAN PASSATO

I Moderni: Celeste e Placido Gugliandolo, Vittorio Campanella

VENERDÌ 5 AGOSTO

Piazza Cavour – ore 21.15

QUARANTAQUARTET

The italian swing con Fabiano Naldini – voce, Leti zia Ragazzini – saxofoni, Pamela Falconi – flauto, Giulia Costa – violoncello, Carmen Falconi – pianoforte

DOMENICA 14 AGOSTO

Piazza Cavour – ore 21.15

MADAMÈ

Un viaggio nella musica popolare italiana att raverso lo sguardo delle donne Erica Molineris – voce, Anna Chiapello – fi sarmonica, percussioni e voce Claudia Danni – fi sarmonica, chitarra e voce, Elena Chiaramello – fisarmonica e voce