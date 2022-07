Alba, spostamento attività da via Toti e via Diaz verso l’ex-presidio ospedaliero San Lazzaro

L'ASL CN2 comunica che alcuni servizi presenti sul territorio, nello specifico in Via Toti e in Via Diaz, verranno spostati all'interno dell'ex presidio ospedaliero di Alba (Via Pietrino Belli), nell'ottica della piena realizzazione e concretizzazione del progetto della 'Casa della Salute' e della razionalizzazione dei servizi. Lo spostamento è cominciato ieri, venerdì 8 luglio, con il trasferimento dei locali della fisioterapia di via Toti.

Di seguito il cronoprogramma del trasloco delle attività, che illustra le variazioni di servizio.

8 luglio: trasferimento dei locali della Fisioterapia di via Toti presso la Casa della Salute di Alba. Coloro che erano prenotati presso la struttura di Via Toti per lunedì 11 sono stati contattati e verranno seguiti presso il Presidio ospedaliero 'Michele e Pietro Ferrero' a Verduno, mentre dal 12 luglio in avanti per le prestazioni di cui sopra i cittadini dovranno recarsi presso la Casa della Salute di Alba.

13 luglio: trasferimento del consultorio di Via Diaz presso la Casa della Salute di Alba. Le attività riprenderanno presso la Casa della Salute giovedì 14 luglio. Il giorno 13 luglio il servizio non verrà interrotto, ma proseguirà presso la Casa della Salute di Bra.

29-30 luglio: trasloco degli ambulatori di Via Diaz presso la Casa della Salute di Alba. Le attività riprenderanno presso la Casa della Salute lunedì 1 agosto. Coloro che erano prenotati per i giorni 29 e 30 luglio verranno contattati per anticipare le sedute o verranno dirottati verso il Presidio ospedaliero 'Michele e Pietro Ferrero' a Verduno.

L'attività di prelievo di sangue proseguirà presso la Casa della Salute di Alba (con ingresso da Via Pietrino Belli, così come per il resto delle attività su citate).