"Donate sangue": l'appello di Marco Olivero, presidente della Consulta Giovani AVIS Savigliano.

La Consulta Giovani dell’AVIS di Savigliano promuove quest’appello per la donazione di sangue e plasma anche nel periodo estivo.

“In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante la disponibilità di sangue che viene prelevato grazie alle donazioni” spiega Marco Olivero, il Presidente della Consulta Giovani AVIS Savigliano.

Se sommiamo la diminuzione di donazioni del periodo estivo, alla ormai perdurante carenza di plasma e all’aumento degli incidenti stradali nel periodo estivo, nella nostra provincia, ecco allora che si scatena la tempesta perfetta.

Per scongiurarla rinnoviamo l’appello ai donatori: donate, donate e sollecitate amici e parenti ad approfittare del maggior tempo libero durante le ferie per diventare nuovi donatori.

La nostra sezione è a vostra disposizione per fornire informazioni e assistenza ai nuovi donatori: potete contattarci al numero 0172-31527 ; alla mail avis.savi@hotmail.it e per i più giovani alla mail: giovaniavis.savi@gmail.com

Per effettuare la prenotazione della donazione occorre telefonare al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Savigliano: 0172/719265.

“Come affermava Giovanni Falcone: 'Perché una società vada bene, si muova nel progresso e si avvii serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere'. Pertanto, chi può doni, doni e ancora doni. È un piccolo gesto, ma che fa la differenza” conclude Olivero.