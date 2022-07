Giganti centrini all'uncinetto decorano le rotoballe a Farigliano per celebrare la mietitura del grano

"Lo scorso autunno mi ha contattato chiedendomi se poteva fare qualcosa per il paese - spiega l'assessore Andrea Bertone - " La sua specialità sono i lavori all'uncinetto e così, cercando su internet, ho visto che in Puglia fanno queste decorazioni. Mi è sembrata una bella idea e così è nata quella collaborazone che, chissà, il prossimo potrebbe essere implementata coinvolgendo altre signore e diventare una vera e propria attrazione".

A Farigliano , dove in questi giorni stanno arrivando tantissimi turisti per scattare foto immersi nei girasoli ( leggi qui ), sono comparse delle speciali rotoballe, decorate con dei maxi centrini i cui colori richiamano la bandiera italiana.

Le rotoballe decorate con i centrini, in effetti, in Puglia sono una vera e propria attrazione, soprattutto nel di Locorotondo, borgo famoso per le sue case bianche disposte in una particolare forma circolare.

Per chi volesse ammirare la versione fariglianese della particolare installazione, le rotoballe si trovano nel campo, proprietà del signor Beppino, dopo la cappella di San Nicolao, sulla strada per Dogliani.



Le rotoballe resteranno esposte per circa un mesetto. Ricordiamo ai visitatori e ai turisti che, sebbene siano 'installazioni artistiche', le rotoballe verranno utilizzate dagli agricoltori, quindi invitiamo a rispettare l'area e il lavoro di chi ha speso tempo e fatica nei campi.