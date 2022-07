Escursionista si perde di notte nei boschi del Tracciolino, nel Biellese

Intervento dei Vigili del Fuoco nella zona del Tracciolino (il sentiero del Biellese che, attraverso i boschi porta a Oropa) nella serata di ieri, 10 luglio. Stando alle informazioni raccolte, un escursionista stava percorrendo alcuni sentieri di montagna per raggiungere il territorio di Andrate.

Il 63enne, originario del Cuneese ma residente da tempo in Francia, era impegnato in una traversata delle Alpi da circa 14 giorni e stava scendendo dalle montagne al di sopra di Oropa quando, al calare della sera, non ha più ritrovato il sentiero del ritorno e si è smarrito nei boschi, nella zona dell'Alpe Grun, a Graglia.

Spaventato, ha immediatamente contattato i Vigili del Fuoco lanciando l’allarme e condividendo la propria posizione. Una squadra si è portata nella zona con il fuoristrada e, in piena notte, l’ha raggiunto e riaccompagnato a valle in buone condizioni fisiche