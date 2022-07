Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio, a Termine di Villafalletto nella strada che porta in frazione Gerbola.

Nel sinistro una delle due vetture è uscita fuori dalla carreggiata cappottandosi. Sul posto è intervenuta l'equipe sanitario del 118 e vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Forze dell'ordine per gestione della viabilità e rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 15.