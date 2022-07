Quindici pecore morte sbranate a Clavesana, l'ultimo caso nella zona meno di un anno fa

Questo è il tragico bilancio con cui deve fare i conti l'allevatore Fabio Bottero, titolare di un'azienda agricola in strada Mancarda al confine tra i comuni di Carrù e Clavesana e vice presidente della zona monregalese di Cia Cuneo che, per l'ennesima volta si trova a rivivere la stessa situazione.

"Le ho trovate ieri mattina - ci spiega Bottero telefonicamente - Le pecore erano nei prati vicino all'azeinda. Così risulta davvero difficile andare avanti; dopo tanti sacrifici, in una situazione già critica per i costi dei mangimi alle stelle, un fatto così non può che demoralizzare. Gli attacchi dal 2020 si sono susseguiti, ma i risarcimenti tardano ad arrivare, così per gli allevatori diventa insostenibile".

Secondo le analisi del veterinario dell'Asl giunto sul posto le ferite riportate dalle pecore sarebbero riconducibili a un attacco di lupi. Lo scorso anno, per la stessa ragione, aveva già perso oltre 30 pecore (leggi qui).