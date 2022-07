A Fossano l'open day di baseball per ciechi e ipovedenti

Sabato 16 luglio dalle ore 9 sul "diamante" di Fossano, in Viale della Repubblica, si svolgerà un open day di baseball riservato a ciechi e ipovedenti. Nato in Italia nei primi anni ’90, il baseball per ciechi e ipovedenti è arrivato all’attuale campionato nazionale giocato da 11 squadre.



In provincia di Cuneo la disciplina è promossa dal dicembre scorso dall’ASL CN1, grazie al servizio del Centro Riabilitazione Visiva. Con l’evento di sabato 16 luglio, patrocinato dalla Federazione Italiana Baseball Softball e dalla Associazione Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti, l’Associazione Real Eyes Sport, fondata e presieduta dal Campione Paralimpico Daniele Cassioli, già attiva sul territorio con il Progetto di attività motoria “Spazio al gesto”, unisce le forze con la sezione di Cuneo dell’ Unione Ciechi e Ipovedenti e con l’ASD Baseball Club Fossano per promuovere la disciplina tra i giovani.



L’open day verrà diretto dal Manager e componente dello staff tecnico della Squadra Nazionale, Andriano Chiesa, supportato da tecnici pulrititolati.



Al termine dell’evento sarà possibile pranzare al ristorante Churrascaria Sabor da Carne con menù alla carta, a Fossano, in via Monsignor Angelo Soracco 3. Il costo del pranzo è a carico dei partecipanti. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: segreteria@sportrealeyes.it.