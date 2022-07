Fossano: al castello degli Acaja Florentina Silivestru presenta il libro "Ti scriverò"

Giovedì 14 luglio Florentina Silivestru presenterà il suo libro "Ti scriverò" presso il castello degli Acaja di Fossano.

Si tratta di una raccolta di pensieri intimi in forma di prosa, ispirati, raccolti e pubblicati in memoria del marito Victor, scomparso esattamente il 14 luglio del 2021.

Il volume é composto da cinquantadue lettere alla sua metà, complice e compagno di una vita insieme durata tanti anni ma conclusasi troppo presto a causa di un male che lo colpì nove anni orsono.

Classe 1952, rumeno di nascita, Victor Silivestru era laureato in ingegneria e era convolato a nozze con la sua Florentina all'età di 32 anni. Qualche anno dopo la copia decise di migrare in Italia, dopo il crollo del muro e la disgregazione dell'URSS. Dapprima il marito raggiunse Roma e dopo un paio di anni si ricongiunsero a lui la moglie e i due figli, Ciprian e Andrei. Giunsero poi a Fossano nel 1996.

L'autrice, classe 1963, ha acquisito la cittadinanza italiana nel 2005 e due anni dopo a dato alle stampe il suo primo libro "Sentimenti".

La raccolta "Ti scriverò" é un percorso molto personale, visceralmente intimo, ma non per questo meno fruibile o comprensibile a chiunque, probabilmente tutti chi prima chi dopo, abbia vissuto un dolore particolarmente provante. Un grande amore e un immenso addio costruiti attraverso un uso capace e evocativo delle parole, pensieri poetici resi perfettamente in forma di prosa.

Ad introdurre ed affiancare Florentina Silivestru sarà Pinuccio Bellone, tra le altre cose: direttore artistico dell'a.p.s. Corte dei Folli e speaker storico del Palio dei Borghi.

Onorato del ruolo, Bellone così esprime sui social la propria felicità per poter accompagnare l'autrice: "Sei lusingato quando una persona ti chiede di presentare il suo libro. Sei davvero lusingato quando, dopo averlo letto, ti rendi conto di quanto siano importanti quelle pagine e quanto scriva bene quella persona".

L'appuntamento é ad ingresso libero presso la sala Barbero del Castello degli Acaja, giovedì 14 luglio alle 20.30. Accompagneranno la serata alcune letture a cura di Cristina Viglietta.