Inchiesta “Valle Pulita”: ex sindaco assolto, ma al Comune di Argentera spetterà il risarcimento danni

Si è chiusa con la pronuncia della Corte suprema di Cassazione l'inchiesta "Valle Pulita", aperta nel 2016 e sfociata in un procedimento penale contro l’ex sindaco di Argentera Arnaldo Giavelli e la moglie, E.D., accusati di peculato, turbativa d’asta e abuso d’ufficio.

L'ultimo grado di giudizio ha stabilito il proscioglimento dell’ex primo cittadino e della moglie dal reato di turbativa d’asta per intervenuta prescrizione, assolvendolo inoltre, in quanto "il fatto non sussiste", dalla contestazione di peculato.

A costituirsi parte civile con il Comune di Argentera era stato l’avvocato Gabriella Turco, che commenta così la sentenza: “Le statuizioni civilistiche sono state confermate, anche quelle relative alla turbativa d'asta per cui è intervenuta la prescrizione. Il comune quindi provvederà nelle competenti sedi per la quantificazione del risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese anche relative agli ulteriori capi di imputazione per i quali la Corte di Cassazione ha confermato la condanna”.