Auto e moto si scontrano a Limone Piemonte: rallentamenti sulla SS20

Incidente stradale a Limone Piemonte nel pomeriggio di oggi, domenica 17 luglio.



Coinvolta un'automobile e una moto, scontratesi per cause e con dinamica ancora da determinare lungo la SS20 "del Colle di Tenda e della valle Roja". Si segnala la presenza di due persone ferite, e lo scorrimento molto lento del traffico in entrambe le direzioni.



Sul posto l'emergenza sanitaria, le squadre ANAS, i carabinieri locali e i vigili del fuoco, per la gestione della viabilità.