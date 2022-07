Saluzzo, il "guru" della pizza gastronomica rinuncia ad essere gestore della Porta Terre del Monviso in piazza Buttini

L’accordo non è stato perfezionato e Massimiliano Prete, imprenditore della ristorazione e “guru” della pizza gastronomica, titolare delle pizzerie Gusto Divino a Saluzzo e Sestogusto a Torino, ha dato disdetta come gestore della futura "Porta delle Terres Monviso", struttura in corso di riqualificazione nell’ala di piazza Buttini o piazza del Tribunale.

Era stato il vincitore del bando promosso dal Comune per la gestione del nuovo polo che dovrebbe essere ristorante, caffetteria, vetrina delle eccellenze enogastronomiche del territorio, pensato anche come nuovo ufficio di informazioni, accoglienza e promozione turistica con funzioni di tour operator, oltre a sala conferenze a disposizione del gestore e dei cittadini.

Il ristoratore aveva accolto con entusiasmo l’aggiudicazione. Ma ora la marcia indietro. Da parte del Comune di Saluzzo verrà riproposto un nuovo bando per la gestione.