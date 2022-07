Il duo Bessone-Occelli ha chiuso con la sua "Mezz'ora Canonica" l'edizione 2022 delle Ferie di Augusto al teatro romano di Bene Vagienna [VIDEO]

Si è conclusa nel migliore dei modi sabato 23 luglio la diciassettesima edizione delle "Ferie di Augusto" presso il teatro romano di Bene Vagienna.

Un Filippo Bessone in forma come non mai, accompagnato dal poliedrico Luca Occelli, ha portato in scena una "Mezz'ora Canonica" che in verità é durata circa due ore!