Addio a Pina Ambrosino, "la signora dei pacchi e delle confezioni regalo”

Giuseppina Giordano in Ambrosino, per tutti Pina, si è spenta martedì mattina 26 luglio all’età di 82 anni nella sua casa a Villafalletto, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Era conosciuta come la “signora dei pacchi e delle confezioni regalo” proprio perché nella sua vita ha confezionato migliaia di pacchetti dono curati con fiocchi regalo personalmente da lei, pronti a regalare una gioia ed eleganza a tantissime persone.

Donna intraprendente, esempio di rettitudine e grande fede Pina Ambrosino a Villafalletto e in tutto il circondario era un istituzione per il bellissimo negozio “Ambrosino collezioni casa” specializzato in oggettistica, casalinghi, liste nozze e elettrodomestici che aveva fondato nel 1973 e gestito da sola, allevando tre figli, coniugata con il marito Antonio, scomparso nel 1999.

Queste sono le parole della nuora Stefania : “È sempre stata una donna molto attiva. Per tutti noi è stata esempio di sani principi, rettitudine e grande fede. Pina nella sua vita ha gestito il negozio allevando tre figli. Sono centinaia i pacchetti che ha confezionato, tantissimi per gli sposi. Ha curato personalmente l’esposizione dei doni a casa per tutte le occasioni, dal battesimo fino alle nozze”.

I figli Roberto e Massimo hanno seguito la sua passione aprendo a Savigliano un nuovo negozio Ambrosino, il figlio maggiore Davide è titolare di un ingrosso di profumeria.

Lascia i figli Davide con Daniela, Roberto con Monica, Massimo con Stefania, otto amatissimi nipoti e due pronipoti.

Il rosario sarà celebrato questa sera, mercoledì 27 luglio, alle 20. Il funerale giovedì 28 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Villafalletto.